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CASO ASUNTA

Denegado el permiso penitenciario a Alfonso Basterra por "la extrema gravedad del delito" tras el asesinato de Asunta

La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía después de que el juez de vigilancia le concediera el permiso de salir 4 días de prisión.

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El compañero de trabajo y amigo de Alfonso Basterra: "O perdió la cabeza o estaba muy enamorado de Rosario Porto"antena3.com

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Paula Hidalgo
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La Audiencia de Salamanca ha rechazado el permiso penitenciario para Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta, tras el recurso de la Fiscalía. El juez de vigilancia penitenciaria le concedió el permiso de salir 4 días de prisión, pero el tribunal provincial considera que "no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida".

Alfonso Basterra asume una pena de 18 años en la cárcel de Topas tras asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013. La Audiencia precisa en su resolución que tiene en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido, la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

13 años de la muerte de Asunta

La Fiscalía se opuso desde que conoció la noticia del permiso, recordando que Basterra no ha cumplido aún las tres cuartas partes de la condena, y no lo hará hasta marzo de 2027. El cumplimiento total no llegará hasta septiembre de 2031. Además, el fiscal jefe señaló que en los informes psicológicos del centro no vienen reflejados una evolución positiva de asunción de culpabilidad,

Aunque en un primer momento Bestarra ingresó en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, el centro solicitó su traslado a la cárcel de Salamanca en 2025. En estos años, el condenado ha publicado una novela titulada Cito, que trata de una historia de amor. Su expareja, Rosario Porto, también fue condenada por el crimen, pero se quitó la vida en la prisión de Brieva en noviembre de 2020.

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Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

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