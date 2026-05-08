Crystal Palace - Rayo Vallecano: ¿Cuándo se juega la final de la Conference League?

El Rayo Vallecano firmó un hito histórico al vencer en el estadio de La Meinau al Estrasburgo (0-1) y clasificarse por primera vez en su historia para una final europea, la de la Conference League. El gol de Alemao ya forma parte de la historia del fútbol español y de la de un Rayo Vallecano que el próximo 27 de mayo se enfrentará al Crystal Palace en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

Cada finalista contará con 11.500 entradas para sus aficionados y está por ver cómo reparte esas entradas el club vallecano. Los precios de las localidades, divididos en cuatro categorías, son de 25, 45, 140 y 190 euros.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, calificó la actuación de los suyos anoche ante el Estrasburgo como "el mejor partido realizado" desde que dirige al equipo del sur de Madrid, dejando claro que el objetivo es "traer la Copa" a Vallecas.

"Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo por el nivel de juego, por el nivel ofensivo, por el nivel defensivo y, sobre todo, porque el condicionante del momento en el que estamos y lo que te juegas hoy, generalmente, genera bloqueo, y ha sido justo lo contrario", analizó el técnico vallecano.

Iñigo Pérez valoró el rival en la final del 27 de mayo, el Crystal Palace, consciente de que al partido por el título no llega "alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido". "Es un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tiene la cultura de la afición. Va a ser precioso ver a las dos aficiones y los dos equipos. En la final, hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer", indicó Iñigo Pérez.

Uno de los protagonistas del choque fue Augusto Batalla, portero argentino del Rayo Vallecano que paró un penalti en la recta final del duelo ante el Estrasburgo.

"Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos", señaló Batalla en declaraciones a Movistar +.

"Lo dimos todo y nos vemos en Leipzig. El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no pudieron. Estamos muy contentos por estar en una final. A mi me ha tocado jugar algunas pero esta es la más especial. Hoy jugamos de una manera increíble y a veces está bueno decirlo", apuntó el portero argentino.

La histórica clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League supuso además una alegría doble para el fútbol español porque se aseguró una quinta plaza Champions para los equipos españoles, gracias a la clasificación para la final y la victoria ante el Estrasburgo.

Cuándo se juega la final de la Conference League

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se jugará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

La final Crystal Palace - Rayo Vallecano se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la narración del partido minuto a minuto, el resultado en vivo, todos los goles y la crónica de la final de la Conference League.