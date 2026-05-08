Iker Casillas: "Si me preguntas, yo volvería a fichar a Xabi Alonso"

Iker Casillas, exportero del Real Madrid y leyenda del club blanco, ha analizado la difícil y convulsa situación que atraviesa el equipo madridista, tras un segundo año sin títulos y con la grave pelea ocurrida este jueves en Valdebebas entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El exguardameta de Móstoles considera que lo ocurrido entre el francés y el uruguayo "son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está".

"Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene", ha indicado Iker Casillas en un acto en Barcelona previo al Clásico.

El exportero blanco ha asegurado que para él Xabi Alonso era el "entrenador ideal" para liderar el banquillo madridista y que él volvería a fichar al tolosarra.

"No es una cosa que tenga que decidir yo. A mí me gustaría que siguiese Xabi Alonso. Ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno, con la juventud que tiene me parece capacitado para el Real Madrid y a mí, si me preguntas, volvería a fichar a Xabi Alonso", ha explicado Iker Casillas.

"Nosotros vivimos una etapa difícil con Mourinho y ya está, no pasa nada, que me preguntéis por él no tengo problema. Pero para mí el entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso, era el entrenador perfecto dándole continuidad. Se tomaron decisiones, no salió bien", subrayó Casillas.

"Al Madrid le toca ahora vivir la peor parte del fútbol"

El exportero del Real Madrid ha apuntado que al equipo le toca gestionar momentos complicados tras varios años de éxitos deportivos.

"Al Madrid le toca ahora vivir la peor parte del fútbol, las cosas no acompañan. Somos futbolistas, queremos ganar títulos, pero a veces no sale como queremos. Es bueno pasar por momentos difíciles para volver a la senda del triunfo", ha opinado Casillas.

Por último, Iker Casillas ha animado a que los jugadores del Real Madrid traten de retrasar el alirón culé ganando el Clásico de este domingo en el Camp Nou.

"Te da rabia que una plantilla como la del Madrid no haya conseguido durante dos años algunos objetivos. Si formase parte de ese vestuario, intentaría aguar la fiesta y retrasar el alirón como mínimo una semana más. El Madrid tiene que ganar y si el Barça tiene que ganar la Liga, que sea al siguiente partido. Me querría ir con la tranquilidad de que no han ganado la Liga", ha concluido Casillas.