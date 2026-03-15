Medvedev frena a Alcaraz y lo deja sin final en Indian Wells

El murciano Carlos Alcaraz se queda a las puertas de poder jugar su tercera final en el Indian Wells Masters, tras caer en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev. El tenista moscovita, actualmente undécimo del ranking mundial, firmó un partido muy sólido y se llevó la victoria por 6-3 y 7-6(3) tras 1 hora y 37 minutos de juego, cortando además la racha invicta que llevaba el murciano durante esta temporada 2026.

Medvedev controló el partido desde el principio

El partido comenzó con sensaciones incómodas para Alcaraz, que no logró adaptarse del todo a las condiciones de la pista y al fuerte calor que hacía en California. Medvedev supo aprovechar esa situación, y tomó el control del partido desde los primeros juegos. Logró romper el saque del español, situándose 3-1 arriba. Durante ese tramo, el murciano atravesó momentos de dudas e incluso llegó a perder una zapatilla en medio de un punto, cuando el marcador estaba 0-30. A pesar de que consiguió mantener ese juego, el ruso consiguió su ventaja y cerró el primer set por 6-3.

Medveded desplegó un juego muy completo, recordando al nivel que mostró cuando ganó el US Open 2021 frente a Novak Djokovic. A su habitual consistencia defensiva, añadió un enfoque más ofensivo, con golpes profundos y una gran capacidad de respuesta incluso cuando Alcaraz intentaba sorprender en la red.

Alcaraz, afectado por el calor

En el segundo set, el número uno del mundo reaccionó y logró adelantarse con un break que le permitió colocarse 3-1. Sin embargo, la respuesta de Medvedev fue inmediata, recuperando el servicio perdido en el siguiente juego. El desgaste físico comenzó a notarse en Alcaraz, afectado por las altas temperaturas. De hecho, con el marcador igualado a 4-4, recibió una advertencia por exceder el tiempo permitido entre puntos.

Aun así, el español dispuso una gran ocasión para igualar el partido. Con 5-4 a favor, contó con dos bolas de set al resto, pero Medveded logró neutralizarlas con firmeza. El desenlace llegó con el tie-break, donde el ruso tomó una clara ventaja hasta situarse 6-1. Aunque Alcaraz salvó dos puntos de partido, Medvedev terminó cerrando el duelo con un ace.

Aun así, el español dispuso de una gran ocasión para igualar el partido. Con 5-4 a favor, contó con dos bolas de set al resto, pero Medvedev logró neutralizarlas con firmeza. El desenlace llegó en el tie-break, donde el ruso tomó una clara ventaja hasta situarse 6-1. Aunque Alcaraz salvó dos puntos de partido, Medvedev terminó cerrando el duelo con un ace.

Medvedev no ganaba a Alcaraz desde el US Open 2023

El triunfo tiene también un valor especial para Medvedev, que no conseguía superar a Alcaraz desde las semifinales del US Open 2023. Desde entonces había acumulado cuatro derrotas consecutivas frente al español, entre ellas la final de Indian Wells en 2024. Gracias a esta victoria, el ruso disputará el título del torneo ante el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo.

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