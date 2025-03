Alcaraz hace saltar las alarmas tras caer ante Goffin en su debut en Miami: "Ya no sé qué decir"

Una nueva e inesperada derrota de Carlos Alcaraz ha hecho saltar las alarmas. El segundo cabeza de serie del torneo y campeón de 2022 ha caído a las primeras de cambio en el Masters de Miami ante el belga David Goffin , número 55 del ranking.

Alcaraz, que cedió en semifinales de Indian Wells ante Draper -posterior campeón- no pudo resarcirse en Miami, torneo en el que alzó su primer Masters allá por 2022 y en el que este año no ha podido ni superar su debut ante la experimentada raqueta de Goffin, un superclase de 34 años que vive en una constante montaña rusa desde hace tiempo.

Alcaraz, de más a menos: 42 errores no forzados

Una derrota que no se veía venir después de que el español se llevase el primer set por 7-5, eso sí, parcial muy competido e igualado, tanto que se fue a los 50 minutos. Pocos esperaban la reacción que mostró Goffin, el belga aguantó con personalidad en el segundo parcial y rompió el saque del murciano con 4-4. El saque no le funcionó a Carlitos (58% de ganados con primero) y su gran agujero fueron los errores no forzados (hasta 42 errores entre los tres sets por los 26 de su rival). Un break inicial de Goffin en el tercer set fue definitivo, e incluso terminaría el partido con una segunda rotura. Alcaraz solo disfrutó de 5 bolas de break, todas en la primera manga.

"No sé qué decir... estoy jodido"

El tres del mundo no caía tan pronto en Miami desde 2021, el año de su debut (1º ronda): "Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir... estaba jugando muy buen tenis. No sé si en los próximos días voy a analizar o a intentar olvidar... Estoy jodido", dijo el de El Palmar en rueda de prensa. Es la segunda derrota consecutiva, algo que no sufría desde finales de 2024, cuando perdió en segunda ronda del Master de París e inmediatamente después cayó ante Ruud en el primer encuentro de la Round Robin de las ATP Finals 2024 ante Ruud.

Sigue alejándose de Sinner y Zverev en el ranking

En cuanto al ranking, esta derrota sigue alejándole de Sinner, pero también de Zverev, al menos de momento, ya que Carlitos defendía los 200 puntos de los cuartos de final del año pasado. Si Zverev llega a la final pondrá más tierra de distancia. Fritz, cuatro del mundo y a 2010 puntos del murciano, podría recortar la distancia con ganar su primer partido (cayó el año pasado en su debut).

Todo apunta a que Alcaraz volverá a las pistas en el Masters de Montecarlo (6 al 13 de abril), ya en tierra batida, único torneo de categoría Masters 1000 en el que todavía no ha ganado un solo partido: perdió en su debut ante Korda en la única edición que disputó (2022).

