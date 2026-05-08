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Aurélien Tchouaméni: "Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable"

El futbolista francés se pronuncia tras su pelea con Valverde y la posterior multa económica del Real Madrid.

Tchouam&eacute;ni en un partido con el Real Madrid

Tchouaméni en un partido con el Real MadridEFE

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Aurélien Tchouaméni ha tomado la palabra después del grave episodio que protagonizó con Fede Valverde este jueves en Valdebebas, una pelea con el futbolista uruguayo que terminó con el jugador sudamericano en el hospital, con un corte en la frente y un "traumatismo craneoencefálico".

La pelea entre ambos jugadores, calificada como el episodio más grave jamás sucedido en Valdebebas, derivó en sendos expedientes disciplinarios para ambos jugadores y en una multa de 500.000 euros a cada uno por parte del Real Madrid.

El propio Tchouaméni ha lanzado un comunicado en el que ha calificado como "inaceptable" lo ocurrido en la ciudad deportiva del Real Madrid y se ha disculpado ante el madridismo y sus compañeros.

"Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más serena para resolver un conflicto", señala el futbolista galo.

"Por encima de todo, lamento la imagen que hemos dado del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva... todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo", añade Aurélien Tchouaméni.

El futbolista francés apunta que, pese a lo ocurrido con Valverde, "seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás".

"Me he disculpado ante el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para devolver al club a la cima, donde debe estar", finaliza el mensaje de Tchouaméni.

Comunicado íntegro de Aurélien Tchouaméni

Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable.

Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más serena para resolver un conflicto.

Por encima de todo, lamento la imagen que hemos dado del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva... todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo.

A internet le encanta inventarse las historias más descabelladas para generar expectación, así que no creáis todo lo que se dice ni las narrativas falsas.

De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o quién no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado ante el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.

Ahora es el momento de mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para devolver al club a la cima, donde debe estar

Real Madrid

Aurélien Tchouaméni

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