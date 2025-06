Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka en directo: final de tenis hoy en Queen's 2025

"He activado el modo hierba", dijo Carlos tras vencer a su compatriota Roberto Bautista en semifinales (6-4 y 6-4)... No nos habíamos dado cuenta todavía... A la perla de El Palmar le da igual la superficie, desde que perdió la final de Barcelona ante Rune (Alcaraz terminó lesionado) solo cuenta sus partidos por victorias y la transición a la hierba no ha podido ser mejor, solo se ha dejado un set ante Munar en su segundo encuentro y ante Bautista firmó 15 aces y 36 winners.

- Venció a Walton (6-4 y 7-6), Munar (6-4, 6-7 y 7-5), Rinderknech (7-5 y 6-4) y Bautista Agut (6-4 y 6-4) para meterse en su cuarta final en hierba.