Jannik Sinner arrolla a Moutet en Miami y supera un récord de Djokovic en Masters 1.000 vigente desde 2016

¿Quién puede frenar a Jannik Sinner? Esa es la gran pregunta que el mundo del tenis se hace ahora mismo. El de San Cándido va lanzado a por el 'Double Sunshine' y este lunes no dio opción a Corentin Moutet (6-1 y 6-4) para sellar su clasificación para los octavos de final del Miami Open, donde se medirá a Alex Michelsen. El pupilo de Darren Cahill, con Alcaraz fuera del torneo y con Jakub Mensik eliminado por Frances Tiafoe, es el favorito indiscutible para levantar el título en el Hard Rock Stadium y completar la gesta de ganar Indian Wells y Miami Open en la misma temporada.

El número 2 de la ATP encadena 26 sets consecutivos ganados en torneos de Masters 1.000, una marca que ya supera los 24 sets ganados sin fallo por Novak Djokovic en 2016. La racha de Sinner comenzó en el Paris Masters, donde levantó el título ganando a Zizou Bergs, Francisco Cerundolo, Ben Shelton, Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime sin perder un solo set. Y el italiano prolongó su inmaculada marcha en Indian Wells, donde despachó a Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov, Joao Fonseca, Learner Tien, Zverev y Daniil Medvedev en sets corridos para lograr su primer entorchado en el desierto californiano.

En el Miami Open ya ha superado a Damir Dzumhur (6-3 y 6-3) y a Corentin Moutet (6-1 y 6-4). En total, son 26 sets ganados de forma consecutiva y la racha sigue activa. Alex Michelsen, verdugo de Alejandro Tabilo (6-3, 3-6 y 4-6), será el siguiente tenista que retará a un Sinner que pasa por el mejor momento de la temporada, ya están olvidadas las dudas que surgieron después de sus derrotas ante Djokovic en las semifinales del Open de Australia y los cuartos de final de Doha ante Jakub Mensik.

"Estoy muy feliz, pero al mismo tiempo no juego por esto. Estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido un torneo que también me perdí el año pasado. Así que estoy muy feliz", indicó Sinner cuando le preguntaron sobre su racha de sets consecutivos ganados en Masters 1.000.

"Todo puede pasar. Este deporte es impredecible. Tratamos de mantener la atención muy alta, tanto como podamos. Luego veremos lo que viene en la siguiente ronda. Estoy contento con el rendimiento de hoy. Estamos tratando de mejorar. Esperemos estar listos para mañana", señaló el ganador de cuatro grand slam.

Al margen del triunfo de Jannik Sinner, lo más destacado del lunes en el Miami Open fue la victoria de Francisco Cerúndolo ante Daniil Medvedev (6-0, 4-6 y 7-5) y la de Frances Tiafoe ante Jakub Mensik (7-6(4), 4-6 y 7-6(11)). El argentino eliminó al finalista de Indian Wells y que venía jugando a un gran nivel; mientras que el estadounidense se cargó al actual campeón del Miami Open en un partido durísimo, resuelto en un agónico tie-break en el tercer set.

En octavos de final, Cerúndolo, que avanza por el mismo lado del cuadro que Sinner y Zverev, se medirá al francés Ugo Humbert (n.34). El argentino ha ganado el único precedente entre ambos, en la tierra de París en los Juegos Olímpicos de 2024.

Por su parte, Alexander Zverev no falló ante Marin Cilic (2-6, 7-5 y 4-6) y jugará en octavos de final ante Quentin Hayls, que derrotó a Kamil Majchrzak (7-6(4) y 6-1).

Resultados de tercera ronda del Miami Open

Parte superior del cuadro

Sebastian Korda def. Carlos Alcaraz (6-3, 5-7 y 6-4)

Martín Landaluce def. Karen Khaxchanov (6-3 y 7-6(2))

Jiri Lehecka def. E. Quinn (6-3 y 7-6(6))

Taylor Fritz def. Reilly Opelka (3-6 y 4-6)

Tomás Martín Etcheverry def. Rafael Jodar (5-7 y 4-6))

Tommy Paul def. Raphael Collignon (6-2, 3-6 y 7-6(5))

Vacherot def. Berrettini (6-7(5) y 4-6)

Arthur Fils def. Stefanos Tsitsipas (6-0 y 6-1)

Parte inferior del cuadro

Ugo Humbert def. Alexander Shevchenko (4-6 y 6-7(2))

Francisco Cerúndolo def. Daniil Medvedev (6-0, 4-6 y 7-5)

Quentin Hayls def. Kamil Majchrzak (7-6(4) y 6-1)

Alexander Zverev def. Marin Cilic (2-6, 7-5 y 4-6)

Terence Atmane def. Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-1 y 3-6)

Frances Tiafoe def. Jakub Mensik (7-6(4), 4-6 y 7-6(11))

Alex Michelsen def. Alejandro Tabilo (6-3, 3-6 y 4-6)

Jannik Sinner def. Corentin Moutet (1-6 y 4-6)

Octavos de final del Miami Open

Sebastián Korda vs Martín Landaluce

Jiri Lehecka vs Taylor Fritz

Tomás Martín Etcheverry vs Tommy Paul

Vacherot vs Arthur Fils

Ugo Humbert vs Francisco Cerúndolo

Halys vs Alexander Zverev

Terence Atmane vs Frances Tiafoe

Alex Michelsen vs Jannik Sinner