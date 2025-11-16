ATP Finals
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: resultado y última hora de la final de las ATP Finals 2025 (2-1)
Los dos mejores tenistas del planeta se baten en duelo por el último gran título de 2025 en la sexta final entre ambos en esta temporada. Sigue en directo la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número 1 y 2 del mundo, se verán las caras por sexta ocasión en una final ATP en 2025, esta vez será en las ATP Finals, donde el italiano defiende el título del año pasado y en la que Carlos aspira a ser 'maestro' por primera vez en su carrera, algo que ni Rafa Nadal fue capaz de conseguir (perdió la final en 2010 y 2013). A día de hoy, Alex Corretja y Manolo Orantes son los únicos tenistas españoles masculinos que han levantado el título.
Alcaraz quiere unirse a Corretja y Orantes
El murciano, que aseguró terminar 2025 en lo más alto del ranking tras firmar tres victorias en la fase de grupos, afronta uno de los retos más complicados en el tenis actual: vencer a Sinner en una pista indoor, donde el transalpino enlaza 30 victorias consecutivas desde que cayera en las semifinales de este mismo torneo hace dos años ante Djokovic. Carlos busca sumar su segundo título en esta superficie y, mucho más importante, alzarse con uno de los trofeos más deseados de la temporada y que ni el propio Nadal pudo ganarlo en las once ediciones que disputó. Sinner, por su parte, ya levantó el título el año que viene y busca hacer lo propio en 2025, no obstante, es consciente de que esta temporada ha disputado cinco finales ante el español y solo ha ganado una (Wimbledon). En el balance general el de El Palmar domina con contundencia (10 victorias y 5 derrotas).
Alcaraz aspira esta tarde a su noveno título de la temporada, la que hasta ahora es de lejos su mejor actuación en un año natural.
¡Sigue la final en DIRECTO!
La final de las ATP Finals 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner podrás seguirla aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora en directo.
Alcaraz - Sinner: 2-1
En blanco el español. Mandan los primeros saques en Turín.
Alcaraz - Sinner: 1-1
Carlos tiene clara su estrategia, y no es otra que intentar sorprender a Sinner con golpes potentes y esquinados. Aumentarán muchos sus errores no forzados pero es la manera de presionar lo máximo posible a su rival.
Alcaraz - Sinner: 1-0
Primer juego al servicio para Alcaraz. Buenos saques y algún error más de la cuenta del italiano.
¡ARRANCA LA FINAL DE LA COPA DE MAESTROS!
¡Alcaraz - Sinner! ¡Se acabó la esperaaa! Llega el día D. El calendario ATP finaliza en Turín con el desenlace de las ATP Finals entre los dos mejores tenistas del planeta tierra. VAMOS ALLÁ.
¡Salen los finalistas a la pista del Inalpi Arena!
Tras la representación del himno italiano... entran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz a la pista del Inalpi Arena para disputar la gran final de hoy.
Españoles que se quedaron a las puertas del título
Orantes y Corretja cumplieron su sueño pero hasta cuatro tenistas españoles se quedaron a las puertas de ser 'maestros': Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y Rafa Nadal en dos ocasiones perdieron sus respectivas finales. Hoy, Alcaraz será el séptimo tenista español masculino en disputar una final en las ATP Finals.
Alcaraz ha ganado 7 de los últimos 8 duelos
Tras el torneo de Pekín en 2023, el balance entre ambos favorecía al tenista italiano (4-3). Sin embargo, de los siguientes ocho duelos en siete de ellos Carlos Alcaraz ha terminado imponiéndose, sin contar los dos duelos en el Six Kings Slam. Desde entonces, Sinner ha perdido cinco de las seis finales ante el murciano y solo se ha podido imponer en Wimbledon 2025.
Máximo respeto antes de la final
Los dos finalistas se han encontrado practicando horas antes de la final y el respeto no puede ser mayor. Ambos se han saludado y dado un pequeño abrazo antes de la batalla, al igual que sus respectivos equipos.
¡50 minutos!
La gran final en Turín comenzará no antes de las 18 horas en la ciudad italiana. Día histórico para el tenis español.
¿Cómo llegan a la final Sinner y Alcaraz?
Son los dos mejores del planeta y ambos han mostrado ya su mejor versión en lo que llevamos de ATP Finals. Es más, Alcaraz y Sinner han ganado sus cuatro partidos previos pero lo más espectacular de todo es que el murciano solo ha perdido un set (ante Fritz)... pero el italiano ninguno. Además, solo Shelton fue capaz de llevarle a un tie-break, el resto de sets los ha ganado con cierta comodidad (7-5, 6-1, 6-4, 6-3, 6-3, 7-5 y 6-2). Alcaraz, a su vez, venció con contundencia a De Miñaur, Musetti y Aliassime, y sufrió una barbaridad ante Fritz, al que ganó en tres sets y casi tres horas de partido.
Sinner, en las cinco 'grandes' finales de 2025
Alcaraz y Sinner se han enfrentado en cuatro de las cinco grandes finales en esta temporada (Grand Slams x4 y ATP Finals). Es más, Sinner ha estado en todas, pero 'solo' ha ganado dos de ellas (Open de Australia y Wimbledon), mientras que Carlos ha disputado tres y ha ganado dos (Roland Garros y US Open), ambas lógicamente ante el italiano, que le venció en Wimbledon. El único que ha evitado que se enfrentarán en todas las grandes finales fue Alexander Zverev, que se enfrentó a Sinner en el major australiano.
A cuánto dinero aspira Alcaraz si gana las ATP Finals
El tenista de 22 años puede salir de Turín con un botín de 5.071.000 millones de dólares, el premio por ganar el torneo y hacerlo tras haber ganado los cinco partidos (tres en fase de grupos, semifinal y final). Sinner ya hizo lo propio el año pasado y en esta edición el campeón, ya sea Carlos o Jannik, lo harán como invicto. Ambos ya tienen asegurados antes de disputar la final... ¡2.704.000 millones!
Sinner y sus 30 victorias seguidas en indoor
Alcaraz tendrá que batir a Jannik Sinner en su superficie fetiche: indoor. En estas pistas el italiano enlaza 30 victorias consecutivas desde que perdiera en semifinales de las ATP Finals 2023 ante Djokovic... Desde entonces no ha perdido en esta superficie y ha conquistado los títulos de Rotterdam, ATP Finals (2024), Viena y París (2025). En las condiciones indoor no influye el tiempo ni la temperatura, la velocidad en los tiros es mayor y los golpes con efecto pierden su esencia. No obstante, en esta edición ambos llegan completamente lanzados: cuatro partidos y cuatro victorias. Tendremos un campeón invicto.
Alcaraz, a 'vengar' a Nadal y a igualar a Corretja y Orantes
Carlos Alcaraz aspira con 22 años a ganar su primera copa de Maestros, algo que el mismísimo Rafa Nadal no fue capaz de hacer en toda su carrera (jugó dos finales y cuatro semifinales), por lo que a día de hoy, Alex Corretja y Manolo Orantes siguen siendo el único tenistas españoles masculino en ganar las ATP Finals (1998 y 1976 respectivamente).
La de hoy es la primera final del murciano en este torneo, este año ha disputado diez y ha ganado ocho. Eso sí, Sinner lleva 30 victorias consecutivas en esta superficie. Un auténtico reto para Carlitos, y es que ahora repasaremos la espectacular racha del italiano en este tipo de pistas.
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: última hora de la final de las ATP Finals 2025
¡Muy buenos días y bienvenidos a la narración en directo de la gran final de las ATP Finals 2025 (Copa de Maestros) entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner! Decimosexto encuentro entre ambos a nivel ATP y sexto en una final esta temporada, de las cuales el español se ha impuesto en cuatro (solo perdió la de Wimbledon). Eso sí, será la primera vez que los dos mejores tenistas del planeta se enfrenten en este torneo, y además en una final muy esperada por los fans de este deporte.
¡La final arrancará sobre las 18 horas y hasta entonces ofreceremos la mejor previa y los detalles de una rivalidad que ya es histórica! ¡ARRANCAMOOOS!
