Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: resultado y última hora de la final de las ATP Finals 2025 (2-1)

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número 1 y 2 del mundo, se verán las caras por sexta ocasión en una final ATP en 2025, esta vez será en las ATP Finals, donde el italiano defiende el título del año pasado y en la que Carlos aspira a ser 'maestro' por primera vez en su carrera, algo que ni Rafa Nadal fue capaz de conseguir (perdió la final en 2010 y 2013). A día de hoy, Alex Corretja y Manolo Orantes son los únicos tenistas españoles masculinos que han levantado el título.

Alcaraz quiere unirse a Corretja y Orantes

El murciano, que aseguró terminar 2025 en lo más alto del ranking tras firmar tres victorias en la fase de grupos, afronta uno de los retos más complicados en el tenis actual: vencer a Sinner en una pista indoor, donde el transalpino enlaza 30 victorias consecutivas desde que cayera en las semifinales de este mismo torneo hace dos años ante Djokovic. Carlos busca sumar su segundo título en esta superficie y, mucho más importante, alzarse con uno de los trofeos más deseados de la temporada y que ni el propio Nadal pudo ganarlo en las once ediciones que disputó. Sinner, por su parte, ya levantó el título el año que viene y busca hacer lo propio en 2025, no obstante, es consciente de que esta temporada ha disputado cinco finales ante el español y solo ha ganado una (Wimbledon). En el balance general el de El Palmar domina con contundencia (10 victorias y 5 derrotas).

Alcaraz aspira esta tarde a su noveno título de la temporada, la que hasta ahora es de lejos su mejor actuación en un año natural.

