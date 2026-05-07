Jannik Sinner se sincera al hablar de Alcaraz: "Su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo"

Jannik Sinner, número 1 del mundo y máximo favorito en el Masters de Roma, ha comparecido en rueda de prensa antes de comenzar su andadura en el Foro Itálico y ha hablado sobre Carlos Alcaraz y su lesión en la muñeca derecha que le obligó a retirase del Conde de Godó y le ha privado de jugar en Madrid, Roma y Roland Garros. El de San Cándido opinó que el murciano tuvo "mala suerte" y que "tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie".

"Si él estuviera aquí la situación sería diferente. Creo que Carlos tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie. Pero desde hace tiempo se veía que él tiene esta capacidad en la que su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo", indicó el jugador transalpino.

En otro orden de cosas, Jannik Sinner abordó el descontento de los tenistas de la ATP y la WTA por los premios en metálico que entregan los cuatro grand slam del calendario, siendo especialmente crítico con Roland Garros, que hace unas semanas hizo público su prize money para la edición de 2026.

"Los jugadores estamos un poco decepcionados con lo que ha hecho Roland Garros"

"En primer lugar, quiero aclarar que los Grand Slams son los torneos más importantes de nuestro calendario, los mejores. Esto es así desde hace mucho tiempo, desde las antiguas generaciones de nuestro deporte, aunque yo solo puedo hablar del circuito desde que lo conozco, desde hace 15 años. Es momento de nuestra generación, y también de las próximas y futuras. Se trata de respeto, ¿sabes? Pienso que damos mucho más de lo que recibimos. No solo hablo de los mejores, es para todos los jugadores y jugadoras, porque el circuito masculino y el femenino vamos a una en este tema", indicó Sinner.

"Tanto el top-10 masculino como el femenino escribimos una carta. No es nada agradable ver que después de un año no estamos ni tan siquiera cerca de la conclusión que nos gustaría alcanzar. Cuando en otros deportes los mejores del mundo se reúnen para mandar una carta tan importante, pienso de verdad que no solo obtendrías una respuesta en 48 horas, sino también una reunión para hablar de todo esto. Estamos hablando de dinero, y lo más importante es sentirse respetados, y nosotros no nos sentimos respetados. Los jugadores estamos un poco decepcionados con lo que ha hecho Roland Garros", añadió el italiano.

"En las próximas semanas también conoceremos el prize money de Wimbledon, que esperemos de corazón que sea mucho mejor. Luego vendrá el US Open. Entiendo a los jugadores que hablan de boicot, porque es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, sin dudas. Llevamos mucho tiempo así. Veremos qué pasa en el futuro", aseveró Sinner.

"Sin nosotros, sin los jugadores, no hay torneos"

El campeón de los últimos cinco masters 1.000 (Paris, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid) aclaró que "no pedimos el 50%, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco". Además, dejó en el aire la posibilidad de no acudir a algún grand slam como forma de protesta.

"Es difícil decirlo. No puedo adivinar el futuro. Creo que tenemos que empezar por algún sitio. Entiendo a los que dicen que no jugarían. He visto todas las ruedas de prensa, y sé que no soy el único. Es la primera vez en la que siento que todos los jugadores estamos en el mismo punto y compartimos la misma visión. Y creo que es lo correcto: sin nosotros, sin los jugadores, no hay torneos. También nosotros respetamos a los torneos, nos hacen más grandes como deportistas, somos neutrales en esto. Veremos qué ocurre", apuntó el número 1 del mundo.

El italiano figura entre los firmantes, junto a jugadoras como la estadounidense Coco Gauff y la bielorrusa Aryna Sabalenka, del comunicado que, según adelantó el diario británico The Guardian, expresa su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa tras el torneo de Roma.

El de San Cándido, que ya ha ganado ocho de los nueve Masters 1000, busca en Roma el único que falta en su palmarés, y justo antes de la disputa de Roland Garros, donde no estará Alcaraz por su lesión en la muñeca.