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Masters de Miami

Miami es un 'infierno': Alcaraz se la pega ante Korda y dice adiós en tercera ronda

El murciano vuelve a caer antes de tiempo en el Masters de Miami tras rozar la remontada ante un enorme Korda.

Alcaraz durante el partido ante Korda en Miami

Alcaraz durante el partido ante Korda en MiamiReuters

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Carlos Alcaraz se despidió del Masters de Miami tras caer ante el estadounidense Sebastian Korda en la tercera ronda del torneo (3-6, 7-5 y 4-6) en 2:20 de partido. El murciano rozó la remontada tras una gran reacción al final del segundo set pero el acierto del americano volvió a apartar al español del título demasiado pronto.

"Me quiero ir a casa, no puedo más... Como mucho puedo hacer un 6-3, 6-4, 6-3, 7-5... Más no puedo", llegó a decir Alcaraz durante el partido al reconocer a su box que no se encontraba cómodo, principalmente por el estado y el peso de las bolas.

El número 1 del mundo perdió 3-6 el primer set y cuando rozaba el KO en el segundo tiró de carácter cuando perdía 3-5 y consiguió darle la vuelta con cuatro juegos consecutivos. En el tercero, con todo igualado, entregó el servicio en la primera bola de break que afrontó y a Korda no le tembló el pulso para sellar su segunda victoria oficial en cinco partidos ante el español tras la de Montecarlo 2022.

Batacazo... pero se va sumando puntos

Alcaraz vuelve a despedirse demasiado pronto del torneo que ganó en 2022 -fue su primer Masters- aunque se marchará sumando más puntos que el año pasado, edición en la que cayó en segunda ronda. Rafa Jódar también cayó eliminado en un apretado partido ante el argentino Etcheverry. Camino 'libre' para Sinner, que puede dar un gran mordisco hacia el número 1.

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