Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, final del Open de Australia de tenis en directo: datos, resultado y última hora

Alcaraz, 22 años, y Djokovic, 38, protagonizarán un partido para el recuerdo del tenis, y del deporte mundial, con el título del Open de Australia en juego. La historia se abrirá paso sea cual sea el desenlace: ¿caerá el 25º de Novak (récord histórico, o se convertirá Carlos en el más joven de siempre en conquistar los cuatro majors? La recuperación de uno y otro tenista es otra de las grandes incógnitas de la final...

Los mejores datos de un partido para la historia

En lo referente a ciertos datos destacables, Alcaraz ha ganado las seis finales de Grand Slam disputadas, Djokovic las diez finales en el Open de Australia, y el serbio es el que lidera el cara a cara (5-4), dominando también en pista dura (3-1) y habiéndose llevado el único encuentro que protagonizaron ambos en el major oceánico (cuartos de final del año pasado). Ambos llegan con solo dos sets perdidos (en semifinales) y como curiosidad, el balcánico ha pasado cuatro horas menos en pista que el murciano (Alcaraz 17h:20 y Djokovic 13h:19). Y ojo, Carlitos le ha vencido en las dos finales de Grand Slam (Wimbledon 2023 y 2024).

¡Sigue en directo la final del Open de Australia!

Podrás seguir la finalísima del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora del partido por el título en la Rod Laver Arena.

