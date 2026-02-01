Open de Australia
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, final del Open de Australia de tenis en directo: datos, resultado y última hora
El español y el serbio se miden por tercera vez en una final de Grand Slam, primera en Melbourne, con dos objetivos históricos: el 25º major de Djokovic y el séptimo para Carlos, que se convertiría en el más joven de siempre en ganar los cuatro grandes.
Alcaraz, 22 años, y Djokovic, 38, protagonizarán un partido para el recuerdo del tenis, y del deporte mundial, con el título del Open de Australia en juego. La historia se abrirá paso sea cual sea el desenlace: ¿caerá el 25º de Novak (récord histórico, o se convertirá Carlos en el más joven de siempre en conquistar los cuatro majors? La recuperación de uno y otro tenista es otra de las grandes incógnitas de la final...
Los mejores datos de un partido para la historia
En lo referente a ciertos datos destacables, Alcaraz ha ganado las seis finales de Grand Slam disputadas, Djokovic las diez finales en el Open de Australia, y el serbio es el que lidera el cara a cara (5-4), dominando también en pista dura (3-1) y habiéndose llevado el único encuentro que protagonizaron ambos en el major oceánico (cuartos de final del año pasado). Ambos llegan con solo dos sets perdidos (en semifinales) y como curiosidad, el balcánico ha pasado cuatro horas menos en pista que el murciano (Alcaraz 17h:20 y Djokovic 13h:19). Y ojo, Carlitos le ha vencido en las dos finales de Grand Slam (Wimbledon 2023 y 2024).
¡Sigue en directo la final del Open de Australia!
Podrás seguir la finalísima del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora del partido por el título en la Rod Laver Arena.
Djokovic quiere ser el más mayor en ganar un Grand Slam... desde ¡1910!
El tenista balcánico busca ser el cuarto tenista de 38 años o más en ganar un Grand Slam: Arthur Gore en Wimbledon 1908 y 1910; William Larned en US Open 1910. Recordemos también que disputará su 38º final de major... a sus 38 años. Para Alcaraz será la octava... Habrá aficionados serbios para apoyar a su ídolo, seguramente sean más que los españoles...
Alcaraz, a sumarse a la lista de tenistas con los cuatro Grand Slams ganados
El murciano puede sumarse este domingo a una lista exclusiva de jugadores que han ganado los cuatro majors a lo largo de su carrera.
Son Nadal, Djokovic, Federer, Agassi, Laver, Perry, Emerson y Don Budge.
Venga, que ya queda menos... ¡En unos minutos saldrán a pista Alcaraz y Djokovic!
¿Cómo va el cara a cara entre Alcaraz y Djokovic?
El murciano y el de Belgrado se han enfrentado en nueve partidos oficiales, siendo Nole el que domina por la mínima el cara a cara con 5 victorias y 4 derrotas.
Importante destacar que es Novak Djokovic el que también lidera 3-1 los enfrentamientos en pista dura, y 1-0 también en el Open de Australia (cuartos de final 2025). Ojo, han jugado entre ambos cuatro finales, y aquí la igualdad es absoluta: dos han caído del lado de Alcaraz (Wimbledon 2023 y 2024) y dos para el balcánico (Cincinnati 2023 y Juegos Olímpicos 2024).
Rafa Nadal, presente en la gran final del Open de Australia de hoy: "Les deseo la mejor de las suertes a ambos"
Rafa Nadal, campeón de 22 Slams y dos en Australia (2009 y 2022), ha participado esta mañana en un acto publicitario en el que ha hablado sobre la final y ha aprovechado para recordar su histórica final de 2012 ante Djokovic, donde perdió en cinco sets y casi seis horas en la que es la final más larga de la historia.
"Va a ser un gran partido para ver. Por supuesto, a Carlos, que fue mi compañero en los Juegos Olímpicos y con quien compartí mucho, también en la Copa Davis, le deseo todo lo mejor. Por otro lado, Novak ha sido mi rival durante toda mi carrera, así que le deseo la mejor de las suertes también", explicó el balear, que perdió las finales de 2012, 2014, 2017 y 2019.
Tiempo en pista de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz...
Siempre es importante y relevante conocer el tiempo que han empleado uno y otro para llegar a la gran final del Open de Australia. Este año no hay duda de que Alcaraz ha pasado más horas en pista, ya que Djokovic no jugó los octavos de final ante Mensik por retirada del checo, y en cuartos se retiró su rival Lorenzo Musetti cuando había ganado los dos primeros sets e iba break abajo en el tercero, un partido que apenas duró 2 horas...
- Alcaraz: 17 horas y 21 minutos
- Novak Djokovic: 13 horas y 16 minutos.
¡Djokovic apura hasta el último momento!
Novak quiere llegar a la final completamente rodado, y por eso ha apurado hasta el último momento para practicar saques y comenzar a moverse antes de batirse en duelo ante Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia. El serbio llega tras una batalla de 4 horas ante Sinner y una de las grandes incógnitas de hoy es ver si ha podido recuperarse físicamente, sabiendo además que tiene 38 años. Al principio seguramente no se notará pero habrá que ver si el partido se alarga y se vuelve una batalla física.
Alcaraz, a por su primer Open de Australia; Djokovic, a por el 11º
Carlos Alcaraz buscará este domingo su primer título en el Open de Australia en la quinta participación y tras caer dos años consecutivos en cuartos de final. Novak Djokovic, por su parte, está en otro nivel, y sueña con ganar su 11º trofeo en Melbourne, donde ha disputado 10 finales y ha ganado... ¡las 10! Un dato estratosférico que se acerca a una hazaña que bien conocemos los españoles: los 14 títulos en 14 finales de Rafa Nadal en Roland Garros.
¡Ahora repasaremos datos muy importantes a tener en cuenta para la final de hoy! Recordemos que Carlitos ha ganado también seis de las siete finales de Grand Slam que ha disputado.
¡¡¡Muyyyyy buenos días!!! ¡Bienvenidos a lo que va a ser un domingo histórico para el tenis! Y esperemos que también para el deporte español... ¡Carlos ALCARAZ y Novak DJOKOVIC se ven las caras en la gran final del Open de Australia 2026! ¡Sea cual sea el desenlace del partido de hoy la historia se abrirá paso para uno u otro! El murciano aspira a su séptimo Grand Slam y el primero en Melbourne, lo que le convertiría en el tenista más joven de siempre en ganar los cuatro majors del tenis; mientras que el serbio, por su parte, sueña con el 25º grande de su carrera, lo que sería un récord histórico en el tenis mundial.
¡Vamos ya con la previa, los detalles y los mejores datos de lo que seguro será una final para el recuerdo!
