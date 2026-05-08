El Real Madrid impone una sanción histórica a Valverde y Tchouaméni: ¡500.000 euros!

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni han sido sancionados con una multa de 500.000 euros cada uno por su pelea de este jueves en Valdebebas, un episodio que se saldó con el uruguayo en el hospital y con un traumatismo craneoencefálico que le obliga a estar entre 10 y 14 días de baja y en reposo. El Real Madrid ha comunicado la sanción de medio millón de euros este mismo viernes, un día después de anunciar la apertura de sendos expedientes disciplinarios.

"El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", informa el club blanco.

El Real Madrid explica que ambos futbolistas "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", añade el comunicado del club blanco.

La plantilla madridista realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del Clásico del próximo domingo en Barcelona, en el que no estará Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Tchouaméni, a pesar del expediente abierto, participó en el entrenamiento y también su compatriota Kylian Mbappé, que ayer superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Comunicado íntegro del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.