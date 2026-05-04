Toni Nadal, sobre Rafa Jódar: "No es tan rápido como Carlos Alcaraz, pero..."

La irrupción de Rafa Jódar en el circuito de la ATP en tan solo cuatro meses ha sido meteórica, algo nunca visto antes en un tenista y reuniendo elogios de los mejores del mundo (Sinner, Medvedev, Musetti...) El de Leganés logró alcanzar los cuartos de final en el último Mutua Madrid Open, donde cedió ante un Sinner que a la postre fue campeón en la capital española.

El jugador del Club de Tenis Chamartín es ya el número 34 de la ATP y en Masters de Roma parte como cabeza de serie y evitando el lado del cuadro donde se ubica Jannik Sinner. Su progresión es algo rara vez visto en la historia del tenis y Toni Nadal, el que fuera entrenador de Rafa Nadal, sostiene que Jódar ya se ha convertido "en el mejor jugador de esta nueva generación y en el que ostenta una mayor proyección.

"Su progresión ha sido fulgurante en un muy corto periodo de tiempo y se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el mejor jugador de esta nueva generación y en el que ostenta una mayor proyección", indica Toni Nadal.

En su columna en el diario El País, Toni Nadal explica que el tenista madrileño se transformará en unos meses "en uno de los mejores tenistas mundiales, en un firme candidato para complicarles la vida a los mejores jugadores del momento y para luchar por levantar los torneos más importantes".

Toni Nadal, sobre Jódar: "A nivel mental nos ha mostrado una solidez y determinación impropias"

El tío de Rafa Nadal analiza las principales cualidades de Rafa Jódar y destaca que el tenista madrileño "es un jugador bastante completo a nivel técnico".

"Saca bien, tiene buenos golpes tanto de revés como de drive y, además, es capaz de ejecutarlos ambos con mucha velocidad. No es tan rápido como Carlos Alcaraz, pero suple este aspecto imprimiendo gran intensidad en sus piernas".

"Tiene buen ojo y pocas veces se le ve apresurado: tiene tiempo para hacer la pausa justa antes del golpeo de la pelota, una cualidad básica para ser un gran jugador", añade Toni Nadal.

El hombre que forjó el indomable carácter de Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam, destaca dos cualidades de Rafa Jódar: su agresividad entrando en la pista para ejecutar "un golpe ganador" y su solidez y determinación a "nivel metal".

"Tácticamente es agresivo. Intenta llevar la iniciativa siempre y, a la más mínima oportunidad, se adentra en la pista con decisión para forzar un golpe ganador. Además, a nivel mental nos ha mostrado una solidez y determinación impropias de un jugador que acaba de llegar al circuito profesional", explica Toni Nadal en El País.

Por último, Toni Nadal se aventura a responder si ve en Rafa Jódar un potencial ganador de grand slam y futuro número 1 del mundo.

"Antes de atreverme a contestar, quisiera mencionar unas características comunes de los jugadores que sí lo han conseguido, y de los que Alcaraz y Sinner son, a día de hoy, los máximos exponentes. Son muy resolutivos cuando se deciden a ir a ganar el punto, son capaces de generar golpes ganadores desde cualquier posición y, al mismo tiempo, obligan a sus adversarios a tener que asumir muchos riesgos para anotarse el punto por su parte", detalla Toni Nadal.

El tío de Rafa Nadal opina que Jódar "es tremendamente expeditivo y audaz cuando quiere finalizar las jugadas", aunque explica que "todavía es algo endeble a la hora de defenderlas". A su juicio, ese es el aspecto que el jugador de Leganés debe mejorar para alcanzar el nivel de Sinner y Alcaraz y, por tanto, optar a ganar grand slam y alcanzar el primer puesto del ranking.