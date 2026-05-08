El Bournemouth aparta a Álex Jiménez por una supuesta conversación con una menor en redes sociales

El AFC Bournemouth anunció este viernes que Álex Jiménez no entrará en la lista de convocados para el partido de la Premier League ante el Fulham ya que está investigando una supuesta conversación del lateral español en redes sociales con una menor.

"El AFC Bournemouth está al tanto de publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez. El club entiende la seriedad del asunto y actualmente se está investigando", informa el club inglés en un breve comunicado.

"Como resultado, Álex no será incluido en la plantilla para el partido de mañana de la Premier League contra el Fulham y el club no hará más comentarios por el momento", concluye la nota informativa del AFC Bournemouth.