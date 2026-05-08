Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Premier League

El Bournemouth aparta a Álex Jiménez por una supuesta conversación con una menor en redes sociales

El club ingles ha anunciado que el lateral español no entra en la lista ante el Fulham mientras investiga una supuesta conversación de Álex Jiménez en redes sociales con una menor.

&Aacute;lex Jim&eacute;nez (d) protege un bal&oacute;n ante Matheus Cunha (i)

Álex Jiménez (d) protege un balón ante Matheus Cunha (i)Andrew Matthews / PA Wire / dpa

Publicidad

El AFC Bournemouth anunció este viernes que Álex Jiménez no entrará en la lista de convocados para el partido de la Premier League ante el Fulham ya que está investigando una supuesta conversación del lateral español en redes sociales con una menor.

"El AFC Bournemouth está al tanto de publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez. El club entiende la seriedad del asunto y actualmente se está investigando", informa el club inglés en un breve comunicado.

"Como resultado, Álex no será incluido en la plantilla para el partido de mañana de la Premier League contra el Fulham y el club no hará más comentarios por el momento", concluye la nota informativa del AFC Bournemouth.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Fede Valverde, tras su pelea con Tchouaméni: "Hay alguien detrás que corre rápido con el cuento"

Aurelien Tchouameni y Fede Valverde, en una imagen de archivo

Publicidad

Deportes

Álex Jiménez (d) protege un balón ante Matheus Cunha (i)

El Bournemouth aparta a Álex Jiménez por una supuesta conversación con una menor en redes sociales

Rafa Jodar y Matteo Arnaldi, en acción en el Masters de Roma

Rafa Jódar - Matteo Arnaldi: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda del Masters de Roma

Iker Casillas durante un evento

Iker Casillas: "Si me preguntas, yo volvería a fichar a Xabi Alonso"

Rafa Jódar celebra un punto ante Nuno Borges en Roma
Tenis

Rafa Jódar aplaca a Borges en su presentación en el Masters de Roma

El centrocampista francés Aurelien Tchouameni, a su llegada a la Ciudad Deportiva de Valdebebas este viernes
Fútbol

Sin Valverde, con Tchouaméni serio y con Mbappé sonriendo: la vuelta al trabajo del Real Madrid

Luis Figo, en el acto de este viernes en Barcelona
Real Madrid

Luis Figo: "Los entrenadores con éxito en el Madrid no eran perfiles de mano dura"

El exfutbolista luso asegura que lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni "no se puede considerar normal, no puede pasar, pero no es el primera vez que sucede ni será la última".

Alemao celebra su histórico gol ante el Estrasburgo
Conference League

Crystal Palace - Rayo Vallecano: ¿Cuándo se juega la final de la Conference League?

El Rayo Vallecano dispondrá de 11.500 entradas para la final del próximo 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

Aurelien Tchouameni y Fede Valverde, en una imagen de archivo

Fede Valverde, tras su pelea con Tchouaméni: "Hay alguien detrás que corre rápido con el cuento"

Fede Valverde, cabizbajo durante la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Barça

Valverde sufre un "traumatismo craneoencefálico" y debe estar en reposo de 10 a 14 días

Valverde y Tchouaméni, en un partido del Real Madrid

El Real Madrid abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras lo ocurrido en Valdebebas

Publicidad