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Bolaños responde a Clavijo por la llegada del crucero del hantavirus: "La OMS reconoce cuál es el sistema sanitario español"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este viernes la gestión del Gobierno y ha respondido a las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, asegurando que la decisión de trasladar el operativo a España va de la mano con la OMS y de las autoridades europeas.

Félix Bolaños en Espejo Público

Bolaños responde a Clavijo por la llegada del crucero del hantavirus: "La OMS reconoce cuál es el sistema sanitario español" | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
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Desde que se conoció la noticia de la llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, se ha creado un gran debate político, social y sanitario. Uno de los más críticos ha sido el presidente canario, Fernando Clavijo, que acusó al Gobierno Central de no contactar con él y de poner en riesgo la seguridad.

Este viernes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la gestión del Gobierno y ha respondido a Clavijo en Espejo Público. Asegura que la decisión de trasladar el operativo a España cuenta con el respaldo de la OMS y de las autoridades europeas. "Todos los protocolos que se van a llevar a cabo son de la mano de la OMS, la Comisión Europea y el Centro Europeo de Prevención de las Enfermedades. Felicitan y eligen a España porque nuestro sistema sanitario público español está preparado para afrontar una crisis como esta", ha asegurado.

Respuesta a las críticas de Clavijo

Ante el reproche de Clavijo tras asegurar que "todo esto se podría haber hecho en Cabo Verde con la misma seguridad", Bolaños subraya que la decisión fue de la OMS porque "reconoce cuál es el sistema sanitario español, tenemos todas las garantías y todos los medios humanos para llevarlo a cabo con total seguridad".

Sobre las quejas por la falta de comunicación, el ministro ha asegurado que "hubo conversaciones desde el principio", y que la Ministra de Sanidad se comunicó con el presidente canario desde el inicio.

El barco no atracará en puerto

Además, Bolaños ha confirmado que el crucero finalmente no atracará directamente en el Puerto de Granadilla, sino que permanecerá fondeado mientras se realizan las evaluaciones sanitarias correspondientes. Según ha indicado, esta fórmula se acordó "en consenso" entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario tras las reuniones mantenidas entre Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo y la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Tenemos todos los materiales y todos los medios para llevar a cabo la evaluación y el tratamiento de las personas del barco", ha concluido el ministro, al tiempo que ha pedido "tranquilidad y calma" a la población.

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