'El baile de las criadas', de Marta Platell, ganadora del Premio Fernando Lara 2026

El Real Alcázar de Sevilla vuelve a acoger la cena de concesión del XXXI Premio de Novela Fernando Lara. Este Premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre Grupo Planeta y la Fundación AXA para el desarrollo y fomento de la cultura de Andalucía, cuenta con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta. En esta ocasión, la novela ganadora ha sido 'El baile de las criadas' de Marta Platell

Más de 1.000 obras literarias

A esta trigésima primera edición se han presentado un total de 1.003 obras literarias. Los diez títulos y autores de las obras finalistas son, en primer lugar, 'De palo pa'rumba', de Jorge Torrent, 'Secretos en llamas', de Mira, 'La herencia del odio', de Sergio Moreno López, 'Ongi Etorri', de Ángela Gancedo Igarza; y 'El peso de la belleza', de María Angiolina.

Junto a ellas, 'Mariasun y el fin del mundo', de Pedro Luis López Pérez, 'La musa de Alejandría', de Jaime Restrepo; 'Cuartas Inacabada', de Guillermina d’André; 'Melisa', de Patricia Aranday 'Muerte en el Miño', de María Ángeles Valcarce García.

De todas ellas, las novelas finalistas son 'Ongi Etorri' de Ángela Gancedo Igarza y 'Melisa' de Patricia Aranda.

El jurado de esta edición está compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actuará como secretario con voto. El pasado año, Sergio Vila-Sanjuán se hacía con el XXX Premio Fernando Lara con 'Misterio en el barrio gótico', una novela negra ambientada en Barcelona. Los escritores Manuel Loureiro, Roberto Santiago, Máximo Huerta, Alaitz Leceaga, Gonzalo Giner y Ángela Becerra han sido los anteriores autores que han ganado este galardón antes de Vila-Sanjuán.

De las novelas presentadas, 509 son de procedencia española

De las más de mil obras presentadas, 509 son de procedencia española y 29 del resto de Europa. Además, 56 corresponden a autores de América del Norte, 91 a escritores de América del Sur, 3 son de autores procedentes de África y de 6 de ellas no consta su procedencia.

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