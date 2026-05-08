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Rafa Jódar aplaca a Borges en su presentación en el Masters de Roma

El tenista madrileño saca adelante un complicado duelo ante Nuno Borges (7-6(4) y 6-4) en su estreno en el Internazionali BNL d'Italia.

Rafa J&oacute;dar celebra un punto ante Nuno Borges en Roma

Rafa Jódar celebra un punto ante Nuno Borges en RomaReuters

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Guillermo F. Lascoiti
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Rafa Jódar no falló en su debut en el Masters de Roma y superó en dos mangas al portugués Nuno Borges (7-6(4) y 6-4) para acceder a la tercera ronda del Internazionali BNL d'Italia, donde le espera el ganador del Alex de Miñaur - Matteo Arnaldi.

El tenista de Leganés sufrió en un primer set en el que el jugador luso tomó la delantera con un break que Jódar supo neutralizar en el momento justo para llevar la primera magna al tie-break. Allí, el español supo jugar mejor los puntos clave para llevarse un primer set que se extendió durante una hora intensa de juego.

Rafa Jódar, que ha entrado en el cuadro principal del Masters de Roma como cabeza de serie, aprovechó la inercia de ese primer set para quebrar el servicio de Borges en el primer juego de la segunda manga. El de Leganés ya no soltaría el mando del partido para cerrar el duelo en una hora y 55 minutos de pelea.

Rafa Jódar, que llega a Roma tras brillar en el Mutua Madrid Open y alcanzar los cuartos de final, se convirtió en el cuarto adolescente en alcanzar la tercera ronda de Roma en esta década, después de Lorenzo Musetti (con 18 años), Jannik Sinner (con 19) y Jakub Mensik (con 19).

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roma?

Su progresión en el último año es meteórica: El 1 de abril de 2024 era el número 1771 del mundo; un año después, el 911. El 30 de marzo de 2026 ocupaba el puesto 89 y, tras su desempeño en la gira de tierra, alcanzó recientemente el puesto 34 del mundo.

Rafa Jódar se enfrentará este domingo 10 de mayo en la tercera ronda del Masters de Roma al ganador del duelo entre el italiano Matteo Arnaldi y el australiano Alex de Miñaur, a quien ya venció con contundencia en Madrid hace dos semanas (6-3, 6-1).

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