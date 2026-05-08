Sin Valverde, con Tchouaméni serio y con Mbappé sonriendo: la vuelta al trabajo del Real Madrid

Un días después de la pelea entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde en Valdebebas, que se saldó con el uruguayo rumbo al hospital requiriendo puntos de sutura y de baja por una "traumatismo craneoencefálico" tras resbalarse y golpearse con una mesa del vestuario en plena pelea con el futbolista francés, los jugadores del Real Madrid han regresa a los entrenamientos a primera hora de este viernes. El clima de tensión es total en el club blanco y el gravísimo episodio de este jueves se saldó con senados expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

Este viernes, a tan solo dos días del Clásico en el que el Barcelona se puede proclamar campeón de LaLiga, los de Arbeloa han retomado los entrenamientos sin Fede Valverde, de baja por el golpe que se dio en la cabeza y que le tendrá entre 10 y 14 días de baja. La gran duda es si Aurelien Tchouaméni, que sí participó en el entrenamiento de este viernes y que llevó a Valdebebas con gesto serio, entrará en la convocatoria para el Clásico de este domingo en el Camp Nou. Las cámaras de El Chiringuito captaron la llegada del futbolista francés a la ciudad deportiva, con gesto serio tras lo acontecido este jueves.

Otra imagen que volvió a llamar la atención, también captada por El Chiringuito, fue la llegada de Kylian Mbappé. El delantero parisino, como ya ocurrió el jueves a sus salida de Valdebebas tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, llegó a la ciudad deportiva blanca sonriendo dentro de su vehículo.

¿Entrará Tchouaméni en la convocatoria de El Clásico?

Álvaro Arbeloa ofrecerá rueda de prensa este sábado, en la previa del Clásico, una comparecencia de máxima expectación y en el que lo ocurrido entre Tchouaméni y Valverde centrará su intervención ante los medios. La gran duda es si el salmantino contará con el mediocentro francés para el duelo ante el Barcelona o le dejará fuera después de que el Real Madrid le abriera un expediente, al igual que a Valverde.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", informaba este jueves el club blanco.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", concluía el comunicado del Real Madrid.

El Real Madrid también confirmaba a última hora del jueves que Fede Valverde será baja entre 10 y 14 días después de sufrir un "traumatismo craneoencefálico" tras golpearse con una mesa en plena pelea con Aurelien Tchouaméni.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", apuntaba el Real Madrid.