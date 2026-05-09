HANTAVIRUS
Última hora del brote de hantavirus en directo: La OMS eleva a seis el número de casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero
Sigue la última hora en directo sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, y la próxima llegada del barco a Tenerife.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a seis el número de casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius, mientras otras dos personas continúan bajo sospecha a la espera de los resultados médicos. En España, las autoridades sanitarias mantienen aislados dos posibles casos: una mujer ingresada en Alicante, que presenta síntomas respiratorios leves tras viajar en el mismo avión que una pasajera neerlandesa fallecida, y otra mujer residente en Cataluña que también estuvo en contacto con afectados.
Paralelamente, España afronta este domingo una compleja operación internacional en Tenerife, para evacuar con garantías sanitarias a los ocupantes del crucero afectado por el brote. El barco permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados en lanchas y vehículos aislados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Los 14 pasajeros españoles serán repatriados en un avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, y cumplirán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se les realizará un seguimiento médico especializado.
La preocupación generada por el brote ha llevado a las autoridades y organizaciones médicas a lanzar mensajes de tranquilidad. La Organización Médica Colegial y el Ministerio de Sanidad insisten en que la situación no es comparable a la pandemia de la covid-19, y recuerdan que el riesgo para la población general es muy bajo. Además, los propios pasajeros españoles del crucero han querido transmitir un mensaje de calma, asegurando que no representan un peligro para la salud pública.
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Última hora del brote de hantavirus en directo: El desembarco del Mv Hondius comenzará durante el mediodía del domingo
La operativa para el desembarco de pasajeros del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se prevé comenzar a las 12:00 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife) y los aviones para la evacuación estén listos en la pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para su salida de la isla.
Así lo explicaba este viernes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras la última reunión de coordinación celebrada junto al Estado, en la que han abordado más detalles sobre la seguridad marítima, la seguridad y operativa aérea y los aspectos sanitarios que comprenderán el operativo con la llegada del buque a aguas canarias en la madrugada del domingo.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Identificado en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus
Este viernes por la noche, las autoridades sanitarias identificaban un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña que no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.
El Ministerio de Sanidad comunicaba pasadas las 22.00 horas de este viernes, que según la investigación epidemiológica realizada, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Los trabajadores del puerto de Tenerife se manifiestan
Este viernes, los trabajadores del puerto de Tenerife se concentraban con pancartas en las que podía leerse "Puerto sin medios, puerto inseguro", "sin protocolo no hay seguridad" o "queremos trabajo, no enfermedades".
Los manifestantes reclaman más información y más garantías de seguridad para la plantilla de reparación naval, ante la llegada del buque MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona.
Última hora del brote de hantavirus en directo: La primera sospechosa en España se encuentra en un hospital de Alicante
El primer caso en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, ingresaba este viernes a las 18:05 horas en una habitación aislada, y con presión negativa del hospital San Juan de Alicante.
La mujer llegó desde su domicilio hasta el hospital de San Juan de Alicante en el interior de una ambulancia del Servicio valenciano de salud, precedida de un vehículo de apoyo en asistencias sanitarias y cerraba la comitiva un vehículo policial de paisano.
Última hora del brote de hantavirus en directo: La OMS eleva a seis el número de casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero
La Organización Mundial de la Salud ha comunicado según la agencia de noticias Reuters, que asciende a seis el número de casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero. Además, hay otras dos personas sospechosas de tenerlo, a falta de la confirmación a través de pruebas médicas.
Última hora del brote de hantavirus en directo:
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, y la próxima llegada del barco a Tenerife.
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