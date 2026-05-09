Última hora del brote de hantavirus en directo: La OMS eleva a seis el número de casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a seis el número de casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius, mientras otras dos personas continúan bajo sospecha a la espera de los resultados médicos. En España, las autoridades sanitarias mantienen aislados dos posibles casos: una mujer ingresada en Alicante, que presenta síntomas respiratorios leves tras viajar en el mismo avión que una pasajera neerlandesa fallecida, y otra mujer residente en Cataluña que también estuvo en contacto con afectados.

Paralelamente, España afronta este domingo una compleja operación internacional en Tenerife, para evacuar con garantías sanitarias a los ocupantes del crucero afectado por el brote. El barco permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados en lanchas y vehículos aislados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Los 14 pasajeros españoles serán repatriados en un avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, y cumplirán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se les realizará un seguimiento médico especializado.

La preocupación generada por el brote ha llevado a las autoridades y organizaciones médicas a lanzar mensajes de tranquilidad. La Organización Médica Colegial y el Ministerio de Sanidad insisten en que la situación no es comparable a la pandemia de la covid-19, y recuerdan que el riesgo para la población general es muy bajo. Además, los propios pasajeros españoles del crucero han querido transmitir un mensaje de calma, asegurando que no representan un peligro para la salud pública.

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