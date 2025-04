Alcaraz toma el 'relevo' de Nadal en Montecarlo y conquista su sexto Masters ante un lesionado Musetti (3-6, 6-1 y 6-0)

Rafa Nadal ya tiene su relevo en el Principado. Carlos Alcaraz, el joven murciano devorador de récords, se coronó como príncipe de Mónaco por primera vez en su carrera y sumó el sexto título de Masters 1.000 en una final que terminó con sabor amargo por la lesión de Lorenzo Musetti, que ganó el primer set pero que no pudo competir el tercero por una fuerte dolencia en el psoas (3-6, 6-1 y 6-0 en 1:46).

Campeón de Masters... 392 días después

Han pasado 392 días para que la perla de El Palmar volviera a levantar un Masters, lo hizo por última vez el 17 de marzo en Indian Wells y desde entonces había 'caído' en los siete siguientes que había disputado, con solo una semifinal (Indian Wells 2025). Había inquietud, y hasta cierta preocupación en el ambiente con sus últimas derrotas: ante Draper en el desierto californiano y en su debut de Miami ante Goffin.

'Teníamos' prisa por volverle a ver con un trofeo en sus brazos, él también... Y se desquitó de dos meses en blanco (ganó en febrero en Rotterdam) con una contundente victoria en la final de este domingo, su primera en Montecarlo. Perdió el primer parcial (3-6) tras un set plagado de errores no forzados y de un Musetti que, sin hacer gran cosa y apurando la poca energía que le quedaba, dio el primer golpe de la final. No le duraría mucho. Por tercera vez en este torneo Carlitos obraría la remontada. Un inicio fulgurante en el segundo (5 juegos consecutivos) serían la piedra por la que empezó a edificar su victoria. Eso sí, con un Lorenzo que empezaba a pagar la fatiga de la semana (4 de los 5 partidos se fueron al tercer set) y que además sufrió un problema físico en el psoas que terminó por condenarle. No hubo historia en el tercero (6-0 en 26 minutos) con un paso por el fisio incluido del de Carrara. Final amargo para un partido que prometía y que terminó siendo un 'funeral' para el italiano y un público que en su mayoría le apoyaba a él.

Ferrero 2002, 2003; Nadal 11 veces... y ahora Carlitos

Carlitos se proclamó príncipe de Mónaco por primera vez en su carrera, cogiendo el testigo del más grande, Rafa Nadal, que triunfó 11 veces aquí (última vez en 2018). El último español que también ganó en Mónaco justo antes que el balear fue precisamente el entrenador de Carlos, Juan Carlos Ferrero, y lo hizo en dos ediciones consecutivas (2002 y 2003). Antes que el alicantino lo hicieron también Moyá (1998), Bruguera (1991 y 1993), y antes de que fuera Masters lo levantó el gran Orantes en 1975.

18º título ATP y 6 de 7 en finales de Masters

Sexto título de Masters en siete finales (solo perdió la de Cincinnati 2023 ante Djokovic) y 18º título oficial de su carrera ATP. Por si no fuese suficiente premio, este lunes ascenderá una posición en el ranking (del 3º al 2º). Solo Sinner por delante, eso sí, con más de 2.200 puntos de ventaja. Volvió a rugir Carlitos... y que se mantenga lo máximo posible. Ahora, a España: Barcelona la siguiente semana y Madrid en dos. En el Godó ya conoce su cuadro, ahí también sabe lo que es levantar el pesado trofeo de 13 kilos hasta en dos ocasiones (2022 y 2023).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com