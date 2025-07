Jannik Sinner - Carlos Alcaraz en directo: resultado y última hora de la final de tenis en Wimbledon

La historia vuelve a citar de nuevo a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en una final de Grand Slam, esta vez en Wimbledon, conocido también como la catedral del tenis. Apenas un mes después de que libraran una histórica batalla de 5 horas y media en Roland Garros (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 remontó y ganó Carlitos), el número 1 y 2 del mundo se vuelven a ver las caras en el encuentro más esperado por el mundo del tenis.

Sinner y Alcaraz, presente y futuro: el italiano busca su primer Wimbledon

Con el permiso de Novak Djokovic -siete veces ganador del torneo- y que no se perdía una final en el All England Club desde 2017, Alcaraz y Sinner, Sinner y Alcaraz representan el presente y el futuro de este deporte. El transalpino es el jugador más regular del circuito, asentado como nadie en el número 1, busca coronarse por primera vez en Wimbledon y sumar así su cuarto Grand Slam. No obstante, ante sí tiene al único rival que no solo le ha plantado cara de tú a tú, sino que ya se ha convertido en su criptonita tras ganarle los últimos cinco partidos. La de hoy también es su primera final en Wimbledon, al igual que lo fue en París hace un mes.

¿Alguien puede parar a Alcaraz?

Sin embargo, cuando hablamos de Carlos Alcaraz hay que ponerse muy serios. A sus 22 años ya tiene 5 Grand Slams, todavía no sabe lo que es perder una final en un major, acumula 24 victorias consecutivas (no pierde desde la final del Godó el 20 de abril), enlaza 17 seguidas en hierba y 20 en Wimbledon, donde la última vez que cayó fue ante precisamente Jannik Sinner en cuartos de la edición de 2022. Esta tarde busca superar a Nadal (2 trofeos) en el legendario torneo y hacerlo en la superficie en general, además de igualar otros registros históricos y pulverizar otros.

El balance en el cara a cara es de 8-4 favorable al de El Palmar (torneos ATP) y de 3-1 en finales para Carlitos. Jannik puede acogerse a que el único duelo en hierba cayó de su lado (cuartos de Wimbledon 2022). Según IBM, el favorito para alzarse con el título es el italiano...

Alcaraz - Sinner, sigue la final de Wimbledon en directo

Recuerda que puedes seguir en directo la retransmisión de la final de Wimbledon 2025 en la parte inferior de esta noticia, con la previa, la última hora, el resultado y todo lo que suceda en la pista central del All England Club a partir de las 17:00 (horario peninsular).

