Rafa Jódar - Matteo Arnaldi: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda del Masters de Roma

Rafa Jódar cumplió en su estreno en el Masters de Roma y derrotó a Nuno Borges (6-7(4) y 4-6) para acceder a los dieciseisavos de final del torneo italiano, ronda en la que se medirá al italiano Matteo Arnaldi, verdugo de Alex de Miñaur (6-4, 6-7(5) y 4-6). El número 34 de la ATP solventó un complicado debut en el Foro Itálico y el domingo se medirá a un Arnaldi que entro en el cuadro principal con una wild card y dio la sorpresa eliminando al sexto cabeza de serie.

No hay precedentes entre Rafa Jodar y Matteo Arnaldi, ambos jugadores se enfrentarán por primera vez este domingo en el Masters de Roma. En juego una plaza en los octavos de final del Internazionali BNL d'Italia.

Rafa Jodar, que hace solo unos días brilló en el Mutua Madrid Open y alcanzo los cuartos de final, donde fue apeado por Jannik Sinner, buscará una nueva victoria para seguir escalando en el ranking y en su meteórica progresión del último año en la ATP. El tenista de Leganés reconoció que su debut ante Borges en el Foro Itálico fue "muy duro" y destacó el juego del tenista luso.

"Fue un partido muy, muy duro. Nuno jugó muy bien desde el primer punto, así que tuve que dar lo mejor de mí para ganar", admitió Jódar.

"He jugado muchos partidos en los dos últimos torneos, así que sé que tengo que recuperarme bien y prepararme para el próximo encuentro, porque aquí se juegan muchos partidos y hay que recuperarse bien y preparar el cuerpo para los siguiente. No he empezado muy bien con un break abajo, pero he sabido remontarlo bien y luego en el tie-break he sabido jugar bien los puntos importantes. Estoy muy contento con esta victoria que me permite jugar otro partido el domingo", indicó Rafa Jódar.

Horario y dónde ver el Rafa Jodar - Matteo Arnaldi del Masters de Roma

El Rafa Jodar - Matteo Arnaldi, partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, se jugará el domingo 10 de mayo en un horario por confirmar por la organización del Internazionali BNL d'Italia.

La crónica del segundo partido de Rafa Jódar en el Masters de Roma se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todos los resultados del Internazionali BNL d'Italia.