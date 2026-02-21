Qatar Open
Carlos Alcaraz - Arthur Fils, en directo: resultado y última hora de la final de hoy en el ATP de Doha (0-0)
El murciano aspira a su segundo título consecutivo, primero en Catar, ante el francés Fils, contra el que nunca ha perdido. Sigue en directo la final del ATP 500 de Doha entre Alcaraz y Fils.
El genio de El Palmar busca un nuevo título para su extenso palmarés, el que sería el primero en Doha (Catar) y segundo consecutivo de 2026 tras levantar el Open de Australia hace tres semanas. Alcaraz, además, enlaza 11 victorias consecutivas y es que la última vez que perdió un partido oficial fue en la final de la Copa de Maestros a mitad de noviembre.
Alcaraz, a por su 26º título ATP
Carlitos ya sabe que saldrá de Doha sumando puntos después de haber superado el resultado del año pasado, donde cayó en cuartos de final ante Lehecka. Por si no fuera suficiente, Sinner quedó K.O en cuartos de final ante Mensik. Fils, por su parte, aspira a su cuarto título como profesional y tercero de categoría 500. En el caso del francés, su vuelta al circuito ha sido muy positiva teniendo en cuenta que desde el pasado Roland Garros se ha perdido ocho meses de competición y apenas ha podido disputar tres torneos sin contar con este. Alcaraz domina el cara a cara con Fils por 2-0 y sueña con su 26º título ATP con todavía 22 añitos.
¡Sigue la final del ATP de Doha en directo!
Recuerda que puedes seguir la final del ATP 500 de Doha en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, el resultado y la última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils.
¿Primer título en Oriente Medio?
De ganar hoy sería el primer título de Carlos Alcaraz en Oriente Medio. Hasta entonces todos han sido en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. A priori el favoritísimo es claro para el tenista de 22 años, que aspira a levantar su 26º título ATP. Además, alcanza hoy 34 finales, las mismas que jugó su exentrenador Juan Carlos Ferrero.
¿A quién han ganado Alcaraz y Fils para llegar a la final?
Alcaraz tan solo ha cedido un set en este torneo:
- Alcaraz 2-0 Rinderknech
- Alcaraz 2-0 Royer
- Alcaraz 2-1 Khachanov
- Alcaraz 2-o Rublev
Fils, a su vez también ha perdido solo un set durante esta semana:
- Fils 2-0 Majchrazk
- Fils 2-0 Halys
- Fils 2-0 Lecheka
- Fils 2-0 Mensik
Fils, a por su cuarto título, tercero ATP 500...
Con 21 años ha ganado tres títulos ATP, y dos de ellos han sido en categoría 500 (Hamburgo y Tokio). Su porcentaje en finales es de tres victorias y una derrota (ante Bublik en Amberes). Duelo bonito entre dos jugadores que ganan la mayoría de las finales que han disputado, aunque los datos de Carlitos son simplemente asombrosos: 25 de 33 (75% ganadas).
Será la primera final en Doha para ambos y la tercera vez que se vean las caras.
Alcaraz, una máquina de ganar finales: solo 8 perdidas de 33...
Ha ganado 25 títulos en las 33 finales que ha disputado, más que recordar las que ha conquistado podemos hacer el ejercicio contrario ¿Cuáles son las finales que ha perdido el murciano en su carrera como tenista a nivel ATP? Las repasamos:
- 2022: Hamburgo y Umag
- 2023: Rio de Janeiro y Cincinnati
- 2024: Juegos Olímpicos de París
- 2025: Conde de Godó, Wimbledon y ATP Finals
Alcaraz 2-0 Fils: los dos enfrentamientos previos
El de El Palmar se ha impuesto las dos veces que ha jugado frente al francés Arthur Fils, la primera fue en los 1/4 de 2024 del Masters 1.000 de Montecarlo (6-4, 5-7 y 6-3), y la segunda en las semifinales del Conde de Godó 2025 por un contundente 6-2 y 6-4. Carlos es el claro favorito este sábado, por calidad, ritmo... y prácticamente todo. Pero ojo al francés, que viene motivado y con mucha hambre de títulos tras tantos meses fuera del circuito.
Alcaraz, a por su título 26
Es una barbaridad, con apenas 22 años Carlos Alcaraz busca este sábado su título ATP número 26, de momento ha ganado 25 en las 33 finales que ha disputado. La de hoy es la primera final en Doha en su segunda participación (en 2025 cayó en cuartos de final ante Lehecka). El murciano, por esta misma razón, ya sabe que saldrá sumando puntos de Catar al haber llegado a la final tras superar la ronda de 1/4 hace un par de días. Sinner, además, fue eliminado en cuartos de final ante el checo Mensik en lo que él mismo ha definido como "un pequeño bajón" en su rendimiento.
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la narración en directo de la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils! Segunda final consecutiva para el murciano tras jugar y ganar la del Open de Australia hace tres semanas. Carlitos enlaza 11 victorias seguidas y aspira a levantar por primera vez el título en Catar. Allí se enfrentará al francés Arthur Fils, que ha jugado su mejor torneo tras volver de una larga lesión.
¡Comenzamos con la previa de la final de hoy! ¡ARRANCAAAMOS!
