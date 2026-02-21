Carlos Alcaraz - Arthur Fils, en directo: resultado y última hora de la final de hoy en el ATP de Doha (0-0)

El genio de El Palmar busca un nuevo título para su extenso palmarés, el que sería el primero en Doha (Catar) y segundo consecutivo de 2026 tras levantar el Open de Australia hace tres semanas. Alcaraz, además, enlaza 11 victorias consecutivas y es que la última vez que perdió un partido oficial fue en la final de la Copa de Maestros a mitad de noviembre.

Alcaraz, a por su 26º título ATP

Carlitos ya sabe que saldrá de Doha sumando puntos después de haber superado el resultado del año pasado, donde cayó en cuartos de final ante Lehecka. Por si no fuera suficiente, Sinner quedó K.O en cuartos de final ante Mensik. Fils, por su parte, aspira a su cuarto título como profesional y tercero de categoría 500. En el caso del francés, su vuelta al circuito ha sido muy positiva teniendo en cuenta que desde el pasado Roland Garros se ha perdido ocho meses de competición y apenas ha podido disputar tres torneos sin contar con este. Alcaraz domina el cara a cara con Fils por 2-0 y sueña con su 26º título ATP con todavía 22 añitos.

¡Sigue la final del ATP de Doha en directo!

Recuerda que puedes seguir la final del ATP 500 de Doha en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, el resultado y la última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.