Más mortal, sin vacuna ni tratamiento: parecidos y diferencias entre el hantavirus y el COVID-19

"Creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", decía un 31 de enero de 2020 sobre el coronavirus Fernando Simón. El mismo que hace unos días pidió calma ante los casos de hantavirus en el crucero varado frente a la costa de Cabo Verde.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) aparecía por primera vez en las pantallas quitando hierro a lo que vino a ser una pandemia mundial.

El COVID19 surgió en China a finales de 2019, y los primeros casos los vinculan al mercado de mariscos de Wuhan. Días después se registró el primer caso fuera del país asiático, esta vez en Tailandia.

Sonaba como algo lejano porque hasta entonces Europa no había registrado ningún caso hasta que, el 30 de enero, Simón informó del primer contagiado en España: un turista alemán en la isla de La Gomera.

Seis años después otro virus vuelve a generar alarma en la población y, de nuevo, los primeros en tener 'contacto' con él serán los canarios.

El crucero de lujo MV Hondius llegará el domingo al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife, donde los más de 140 pasajeros desembarcarán: los extranjeros serán repatriados y los 14 españoles trasladados al Hospital de Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Cuadro clínico

Ahora bien, aunque ambos son virus zóonitos -transmitidos de animales a humanos-, hay que entender la forma en la que se transmite y la velocidad con la que se expande.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos de salud pública determinan dos cuadros clínicos. Para el hantavirus síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) o fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), y para el coronavirus neumonía grave, SDRA, fallo multiorgánico o COVID persistente.

Aunque ambos son de origen animal, y en un primer momento pueden provocar síntomas parecidos a una gripe, sus comportamientos epidemiológicos son muy diferentes.

Síntomas

En el caso del hantavirus el contagio suele producirse por el contacto con restos biológicos de roedores infectados, mientras que el coronavirus, demostró desde el principio una capacidad enorme para propagarse de persona a persona.

En los primeros días, ambas enfermedades pueden manifestarse con fiebre, malestar general, dolores musculares y dificultades respiratorias. Sin embargo, el hantavirus también puede ir acompañado de otros como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o mareos, y su periodo de incubación suele ser más amplio, de entre una y tres semanas, aunque puede extenderse hasta varios días más.

Por su parte, el coronavirus suele incubarse más rápido y presenta otros síntomas más característicos como pérdida del gusto o del olfato, tos seca o congestión nasal, además de poner padecerlo de forma asintomática.

¿Cuál es su diferencia?

No obstante, la diferencia entre ambos virus está en su mortalidad. Mientras que el hantavirus tiene una letalidad alta, entre 5 y 15%, e incluso en cepas como la 'Andes' entre el 30 y 40%, según la OMS. Por su parte, el COVID19 la media es mucho menor, en torno al 1-2% al principio, y menor tras la vacunación.

Otra diferencia es la capacidad de transmisión, donde el SARS-CoV-2 se propagó con enorme facilidad por el aire y entre personas en contactos cotidianos, el hantavirus no suele hacerlo.

Aunque existen excepciones, como la variante 'Andes', la única cepa del hantavirus que se transmite de persona a persona. Por eso, los expertos insisten en que un brote como el detectado en el crucero debe vigilarse con máxima atención, pero no tiene por qué evolucionar hacia una crisis sanitaria de gran alcance.

¿Existe vacuna?

El coronavirus ya cuenta con vacunas, antivirales y protocolos terapéuticos bien establecidos, el hantavirus no dispone de una vacuna universal ni de un tratamiento específico. La prevención pasa por evitar el contacto con roedores y sus excrementos, controlar los focos de riesgo y aplicar medidas de aislamiento y seguimiento en los casos confirmados.

La investigadora Noemí Sevilla, que dirige el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) -en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Agrarias, asegura que el hantavirus "no tiene nada que ver" con el COVID19.

A diferencia de este último, el cuál desconocíamos cuando apareció en la región china, el hantavirus es un virus conocido, monitorizado y con una capacidad de expansión "muy bajita": "Ahora mismo, creo que todo está bajo control en el barco y que no va a salir de allí".

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