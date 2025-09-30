Carlos Alcaraz impera en Tokio ante Taylor Fritz y conquista su octavo título del año

El número 1 sigue dando alas a Carlos Alcaraz. El español se ha proclamado campeón del ATP 500 de Tokio tras imponerse en la final al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4. El número 1 del mundo logra así su octavo título de la temporada y la victoria número 67 en 2025, confirmando el mejor año de su carrera y ampliando su dominio en el circuito.

El murciano debutaba en la capital nipona y lo hizo a lo grande, sumando su nombre al de Manuel Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010), los otros españoles que levantaron el título en Tokio. Alcaraz se mostró superior de inicio a fin a un Fritz que venía de ganarle en la Laver Cuppero que esta vez no pudo mantenerle el ritmo ni el físico.

El partido arrancó con un aviso del estadounidense, que dispuso de una bola de rotura en el primer turno de saque del español. Alcaraz la salvó con un revés paralelo y, a partir de ahí, se soltó en la pista. Fritz resistió hasta el noveno juego, cuando el de El Palmar aprovechó su sexta oportunidad de break para cerrar el primer set (6-4).

Con el californiano tocado físicamente y atendido en la pierna izquierda tras la primera manga, Alcaraz aceleró en el segundo parcial. Quebró de inicio y amplió la ventaja con un segundo break para colocarse 5-1. Fritz reaccionó con su única rotura del duelo, pero el español cerró la final en una hora y 32 minutos con otro 6-4.

El título en Tokio es el tercero consecutivo para Alcaraz, que no pierde un partido oficial desde la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Además, le permite mantener las distancias con el italiano en el ranking ATP antes del próximo Masters 1.000 de Shanghái.

Los 8 títulos de 2025

Y es que la trayectoria del jugador de El Palmar es impecable en este tramo de la temporada. Se acaba de convertir en el sexto jugador en ganar ocho trofeos en una misma temporada en este siglo. Tokio se une así al Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, a los Masters 1.000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los torneos de Queens y Róterdam, cosecha que resume el año más fructífero del ganador de seis Grand Slam.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", recordó el murciano a pie de pista.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso"

El número 1 del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí".

"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó asimismo. "Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", abundó Alcaraz, que afronta ahora el Masters 1.000 de Shanghai.

