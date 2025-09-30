ATP 500 de Tokio
Carlos Alcaraz impera en Tokio ante Taylor Fritz y conquista su octavo título del año
El número 1 gana en Japón su octavo título de 2025 tras doblegar al estadounidense Fritz (6-4 y 6-4): "Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora".
El número 1 sigue dando alas a Carlos Alcaraz. El español se ha proclamado campeón del ATP 500 de Tokio tras imponerse en la final al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4. El número 1 del mundo logra así su octavo título de la temporada y la victoria número 67 en 2025, confirmando el mejor año de su carrera y ampliando su dominio en el circuito.
El murciano debutaba en la capital nipona y lo hizo a lo grande, sumando su nombre al de Manuel Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010), los otros españoles que levantaron el título en Tokio. Alcaraz se mostró superior de inicio a fin a un Fritz que venía de ganarle en la Laver Cuppero que esta vez no pudo mantenerle el ritmo ni el físico.
El partido arrancó con un aviso del estadounidense, que dispuso de una bola de rotura en el primer turno de saque del español. Alcaraz la salvó con un revés paralelo y, a partir de ahí, se soltó en la pista. Fritz resistió hasta el noveno juego, cuando el de El Palmar aprovechó su sexta oportunidad de break para cerrar el primer set (6-4).
Con el californiano tocado físicamente y atendido en la pierna izquierda tras la primera manga, Alcaraz aceleró en el segundo parcial. Quebró de inicio y amplió la ventaja con un segundo break para colocarse 5-1. Fritz reaccionó con su única rotura del duelo, pero el español cerró la final en una hora y 32 minutos con otro 6-4.
El título en Tokio es el tercero consecutivo para Alcaraz, que no pierde un partido oficial desde la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Además, le permite mantener las distancias con el italiano en el ranking ATP antes del próximo Masters 1.000 de Shanghái.
Los 8 títulos de 2025
Y es que la trayectoria del jugador de El Palmar es impecable en este tramo de la temporada. Se acaba de convertir en el sexto jugador en ganar ocho trofeos en una misma temporada en este siglo. Tokio se une así al Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, a los Masters 1.000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los torneos de Queens y Róterdam, cosecha que resume el año más fructífero del ganador de seis Grand Slam.
"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", recordó el murciano a pie de pista.
"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso"
El número 1 del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí".
"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó asimismo. "Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", abundó Alcaraz, que afronta ahora el Masters 1.000 de Shanghai.
¡CARLOS ALCARAZ SE CORONA EN TOKIO!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 6-4. ¡FINAAAL! ¡El murciano gana su octavo título de 2025! Cierra el partido con una dejada.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 5-4
Saque directo de Fritz para cerrar su servicio... Nueva oportunidad ahora para abrochar el partido de Carlitos con su saque.
¡ATENCIÓN! ¡LLEGA EL BREAK DE TAYLOR FRITZ!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 5-3. El de El Palmar acaba de dar vida al número 5 del mundo.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 5-2
Va a servir Carlos Alcaraz para ganar el torneo ATP 500 de Tokio.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 5-1
Vuelve a soltar su bestial derecha el murciano. Es cuestión de tiempo.
¡OTRO BREAK DE CARLOS ALCARAZ!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 4-1. Está frito el número 5 del mundo. Solo le queda el saque.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 3-1
Salva Carlitos una bola de break en contra, la primera de Fritz en el partido.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 2-1
Se revuelve ahora el californiano para sacar adelante su potente servicio.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 2-0
Consolida la rotura el español con un saque directo a la línea. Lanzado Alcaraz.
¡Y ARRANCA ALCARAZ EL SEGUNDO SET CON BREAK!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4 y 1-0. Se le pone la final de cara al español. Tendrá que arriesgar mucho el estadounidense.
Taylor Fritz está siendo atendido en el cuádriceps
El fisio del estadounidense tiene trabajo antes del segundo set.
¡ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET! ¡6-4 ANTE FRITZ!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 6-4. Aprovecha el número 1 varios errores del estadounidense en el tramo final de la primera manga.
¡Y POR FIN LLEGA EL BREAK DE CARLOS ALCARAZ!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 5-4. A la sexta bola de rotura llegó la vencida. Servirá el de El Palmar para ganar el primer set de los dos que necesita para reinar en Tokio.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 4-4
Cierra con un ace, el segundo. Gran juego de Alcaraz. Nos acercamos al momento clave del primer set.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 3-4
Desaprovecha el murciano otra bola de break. Al saque Carlitos.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 3-3
Primer ace de Carlos y luego... doble falta. Aun así, muy serio con su saque el murciano.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 2-3
¡Salva el americano tres bolas de break! Lo tuvo el murciano pero se le ha escapado.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 2-2
¡Afina el servicio ya Carlos! ¡Y globazo del murciano para abrochar el juego!
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 1-2
Dejadas, contradejadas y globos. Están disfrutando el español y el estadounidense. Y haciéndonos disfrutar, claro. En Japón deben flipar.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 1-1
Cierra el de El Palmar su servicio con una dejada marca de la casa. Le está costando meter los primeros.
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: 0-1
Empieza sólido el estadounidense con su servicio.
¡ARRANCA LA FINAL DEL ATP 500 DE TOKIO!
Empieza sacando Taylor Fritz con Carlos Alcaraz al resto en el Coliseo nipón.
Empieza el calentamiento en la pista dura nipona
Alcaraz arrancará al resto. El encuentro, por cierto, se disputará bajo techo.
Fergus Murphy será el juez de silla en Tokio
Sorteo inicial: gana Fritz y elige, cómo no, empezar sacando en el duelo.
¡Saltan al estadio Ariake Coliseum Alcaraz y Fritz!
Todo listo para el partido final del ATP 500 de Tokio. Tic, tac... Llenazo con 10.000 espectadores en la capital nipona.
Los elogios de Alcaraz a Taylor Fritz: intentará cambiar cosas
"Está jugando un gran tenis últimamente. En la Laver Cup contra mí, contra Alexander Zverev y en este torneo... se siente muy bien y realmente cómodo en la cancha, así que intentaré cambiar algunas cosas. Obviamente, la velocidad de la cancha y todo es diferente. Será otro desafío para mí, pero estoy emocionado por ello y trataré de tomar las cosas buenas que hice hoy y las cosas buenas que hice en San Francisco... va a ser un partido interesante y estoy emocionado por jugarlo", apuntó Alcaraz sobre el duelo en la final ante Fritz.
Head 2 Head: Cuarto enfrentamiento
El murciano y el estadounidense se verán las caras por primera vez en una final, pero por quinta en un partido oficial. Un balance que domina Alcaraz por tres victorias y una derrota; esta última fue hace apenas diez días en la Laver Cup, donde Fritz cuajó un partido brillante para imponerse al español por 6-3 y 6-2.
Taylor, por su parte, ha vencido en Tokio a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
El de El Palmar iguala dos récords de Rafa Nadal
Además, la victoria ante el tenista noruego Casper Ruud le ha hecho igualar un 'récord' de Rafa Nadal, que también llegó a disputar nueve finales consecutivas desde Viña del Mar 2013 hasta Wimbledon 2013. Muy por encima están Federer y Djokovic, que casi doblaron este registro para dejarlo en 17 finales seguidas.
Pero la cosa no queda ahí, Carlos también es el primer jugador desde Nadal en el 2017 en lograr alcanzar diez finales en una temporada.
¿Llegará a las 82 victorias de Djokovic en 2015?
El murciano es un soñador, y porque no soñar con igualar o incluso superar la mejor temporada en la historia del tenis, la que firmó Novak Djokovic en 2015 cuando terminó el año con 82 victorias y solo 6 derrotas.
Es verdad que Alcaraz ya ha sufrido 7 derrotas, pero de momento atesora 66 victorias y por delante le quedan hasta cuatro torneos.
¿Qué ruta tiene por delante Alcaraz?
El balance es de 51 victorias y 3 derrotas desde Miami. En total ha ganado esta campaña 66 partidos oficiales, y por delante queda la final de este martes, los Masters de Shanghái y París, las ATP Finals y la Copa Davis. Esa es la ruta que le gustaría completar al tenista de El Palmar de aquí a final de año.
'Defiende' los 500 puntos de campeón de China 2024
En su noveno partido consecutivo por el título buscará ganar en Tokio por primera vez y 'defender' así los 500 puntos de campeón del Abierto de China de 2024, torneo que decidió no jugar (sí lo hace Sinner) pero que computa igual que el de Tokio: ATP 500.
¡Novena final ATP consecutiva para Carlitos Alcaraz!
Desde finales de marzo -cayó en su debut ante Goffin- la temporada de Alcaraz es una locura: ha disputado la final en los nueve torneos que ha jugado y ha ganado seis de ellas (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y solo ha perdido dos (Conde de Godó y Wimbledon).
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz en directo: última hora de la final del torneo ATP 500 de Tokio
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del torneo ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz!
Carlos Alcaraz sigue mejorando la que ya es una de las mejores temporadas en la historia del tenis reciente. Este lunes sufrió de lo lindo e incluso se dejó un set ante Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4 en 2:10) para meterse en su novena final consecutiva y en la décima de 2025. En la final se enfrenta hoy, desde las 11:00 hora peninsular española, a Taylor Fritz, 5º ATP y que hace solo unos días le ganó en la Laver Cup.
Parece que no hay rival ni torneo que se le resista. El murciano aterrizó hace unos días en Tokio por primera vez y jugará su primera final en el país nipón tras arrollar a Báez, Bergs y Nakashima, pero no a Casper Ruud, que incluso le arrebató el primer set pero en cuanto el murciano comenzó a carburar poco pudo hacer.
