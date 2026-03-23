La sorprendente reacción de Justine Henin a la derrota de Alcaraz en Miami: "Se beneficiará de ello"

La leyenda del tenis Justine Henin opina que Carlos Alcaraz "se beneficiará" de su sorprendente derrota ante Sebastián Korda en el Open de Miami 2026.

El número 1 del mundo cayó derrotado por 6-3, 5-7 y 6-4 ante Korda, número 36 del ranking mundial ATP, en su segundo partido del Masters 1000 estadounidense disputado en el Hard Rock Stadium.

El español de 22 años estuvo a punto de caer en apenas dos sets cuando perdía 3-6 y 3-5, pero logró romper el servicio del estadounidense de 25 años en dos ocasiones para forzar el tercer y definitivo set.

Pero Korda reaccionó imperioso en la tercera manga, rompiendo el servicio de Alcaraz en el séptimo juego y sellando así su primera victoria ante un número 1 del mundo.

Alcaraz había ganado sus tres enfrentamientos anteriores contra Korda sin ceder un solo set, tras perder ante el estadounidense en su primer duelo en el Masters de Montecarlo 2022.

Tras ganar sus primeros 16 partidos de 2026, Alcaraz ha perdido dos de sus últimos tres encuentros: cayó ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells y venció ante el brasileño Joao Fonseca en su debut en Miami.

Alcaraz y Sinner son "simplemente humanos"

En declaraciones a Eurosport Francia, Henin, exnúmero 1 del mundo, elogió a Korda y afirmó que la derrota de Alcaraz es un recordatorio de que tanto él como Jannik Sinner son "simplemente humanos".

"De entrada, debemos reconocer la mayor victoria de la carrera de Korda", opinó la belga, ganadora de siete títulos de Grand Slam.

"No ha perdido su magia solo porque haya tenido dos torneos más difíciles. Le faltó algo de energía, algo de resistencia"

"Los jugadores quedan más o menos eclipsados ​​durante todo el año cuando se enfrentan a Alcaraz y Sinner. E incluso cuando les ganan, los cuestionamos. Son simplemente humanos".

"Este circuito es duro. Alcaraz se beneficiará de ello. Esta podría ser nuestra oportunidad de verlo en Montecarlo. El año pasado, así fue".

"En cualquier caso, esta victoria significará mucho más para Korda que esta derrota para Alcaraz, aunque odie perder y haya venido a Miami en busca de algo más grande".

"No ha perdido su magia solo porque haya tenido dos torneos más difíciles. Le faltó algo de energía, algo de resistencia, lo cual es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta lo que ha logrado durante el último año", apostilló la belga.

"¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."

La imagen de la impotencia de Alcaraz durante el partido ha dado la vuelta al mundo. El murciano se dirigió hacia su box, dejando una secuencia que recordó a la ocurrida hace ya meses en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

"No puedo más. Me quiero ir a casa. Como mucho puedo hacer un 6-3 6-4, 6-3 7-5... Hoy no puedo más. No puedo más", le exclamaba Alcaraz a su box.

Samu López trataba de calmar a su pupilo: "Tú sigue, vamos hasta el final". Y lo cierto es que la reacción del murciano en la parte final del segundo set invitó a soñar con otra gran remontada del ganador de siete grand slam. Pero Korda volvió a elevar su nivel en el tercer set y quebró el saque del murciano para encarrilar la victoria.

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