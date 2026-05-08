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Un incendio en un centro comercial en México deja 5 muertos y 46 heridos entre escenas de pánico

La ciudad del estado mexicano de Sinaloa de Los Mochis ha vivido un trágico suceso durante la madrugada española. Un incendio en un centro comercial que se inició en un local de comida según los testigos, acababa con la vida de cinco personas en el segundo incidente en menos de 24 horas.

Incendio Los Mochis, México

Un incendio en un centro comercial en México deja 5 muertos, 46 heridos, y escenas de pánico | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
Publicado:

Cinco personas han muerto a consecuencia de un violento incendio en la ciudad de Los Mochis, al noroeste de México. El fuego se produjo en el interior de un Centro Comercial. Comenzó alrededor de las 14:00, hora local, las 23:00 horas en España.

Las personas que se encontraban en el interior del interior huían como podían de la densa humareda que se propagó rápidamente por el interior del edificio. Los vídeos de los propios supervivientes del interior del incendio ilustran el pánico y carreras por salvar la vida, así como la columna de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda.

Hasta el momento en esta tragedia se han confirmado 5 fallecidos y más de una veintena han sido hospitalizadas por quemaduras, con un total de heridos que asciende a 46. El fiscal de la región, Jesús Arnoldo Serrano informaba de lo ocurrido e insistía en que las labores de búsqueda y rescate, así como las de inspección de la estructura e investigación de las causas del incendio.

Aparentemente, y según los primeros testimonios de los presentes, el foco del fuego se ubicó en un establecimiento de comida del interior del centro comercial.

Protección Civil de Sinaloa, a través de su director Roy Navarrete, informaba que los heridos eran atendidos por la Secretaría de Salud. De los más de cuarenta heridos, 20 fueron atendidas y dadas de alta in situ y 26, trasladadas a varios centros hospitalarios, quedando ingresadas 17 de ellas.

No ha sido el único accidente fatal relacionado con el fuego en México en las últimas horas. Durante la madrugada anterior al incendio del centro comercial se registró una deflagración en la ciudad de Villahermosa, en el Parque Tabasco, durante la celebración de la feria del mismo nombre. El resultado de este primer suceso dejó también cinco fallecidos.

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