Luis Figo: "Los entrenadores con éxito en el Madrid no eran perfiles de mano dura"

Luis Figo, exfutbolista del Real Madrid, ha analizado la convulsa y caótica situación que atraviesa el equipo blanco, inmerso en una crisis inédita y con dos jugadores (Aurelién Tchouaméni y Fede Valverde) expedientados por el club por la pelea que protagonizaron en el vestuario de Valdebebas y que acabó con el uruguayo en el hospital tras un duro golpe en la cabeza que ha derivado en un "traumatismo craneoencefálico" y dos semanas de baja.

El exjugador portugués ha explicado que lo ocurrido entre el uruguayo y el francés es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero que no puede considerarse como algo normal.

"No estoy dentro del club y no puedo opinar exactamente de lo que ha pasado, pero lo que ha pasado no se puede considerar normal, no puede pasar, pero no es el primera vez que sucede ni será la última. Yo lo he vivido. Gestionar a 30 personas no es fácil y la frustración lleva muchas veces a cometer acciones que no deberías", ha explicado Luis Figo este viernes durante un acto de Duracell y LALIGA en Barcelona.

Figo: "No sabía que Mourinho tuviera mano dura..."

Preguntado por si la llegada de José Mourinho podría reconducir la situación, Figo ha asegurado que "la mano dura no funciona" en el club blanco y que el técnico que se haga con las riendas del banquillo la próxima temporada deberá "saber gestionar egos y convencer a los jugadores de ir en la misma dirección".

"José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Real Madrid, pues bienvenido sea. No sabía que Mourinho tuviera mano dura. Le he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y nunca he sentido que tenga mano dura. Hablando en serio, no creo que el Real Madrid necesite mano dura, conociendo el ambiente. No soy apologista de esa denominación de mano dura", ha subrayado el exatacante luso.

Luis Figo ha recordado que los últimos entrenadores que han triunfado en el Real Madrid estaban muy alejados de ser técnicos de mano dura.

"Los entrenadores con éxito en el Madrid, como Zidane, Del Bosque o Ancelotti, no eran perfiles de mano dura.Sí de disciplina, pero no de mano dura. Creo que eso en el Real Madrid no funciona", concluyó Luis Figo.