Un extenista español desvela cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas

Con Jannik Sinnerganándolo todo en el circuito y a las puertas de Roma y Roland Garros, el mundo del tenis se sigue preguntando cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas. El campeón de siete grand slam, que este martes cumple 23 años, sufrió una lesión en su muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó que le ha aparatado de forma indefinida de la competición. Desde el equipo del fenómeno de El Palmar no se han ofrecido detalles exactos sobre la lesión que padece el jugador murciano y las incógnitas permanecen sobre la mesa.

Lo único seguro es que Carlos Alcaraz no estará ni en Roma ni en Roland Garros, una ausencia que le costará 3.000 puntos en el ranking al no defender los títulos logrados hace un año en estos dos grandes escenarios de la raqueta. Todo el mundo se pregunta cuándo podrá volver el español al circuito y si lo hará a tiempo para disputar la gira de hierba, donde el año pasado conquistó Queen's y alcanzó la final de Wimbledon, donde cedió ante Jannik Sinner.

El tenista murciano estuvo la semana pasada en Madrid apoyando a su hermano Jaime en el torneo sub-16 del Mutua Madrid Open. Durante su estancia en la capital de España, Alcaraz habló con Pablo Andujar, extenista español y ganador de cuatro títulos ATP. El exjugador de Cuenca ha desvelado que charló con el actual campeón del Open de Australia, Roland Garros y US Open y que Carlitos le explicó que solo volverá "cuando esté al 100%".

"Alcaraz no se marca plazos, va día a día"

"Estoy más preocupado con el Levante, que me parece que lo tenemos fastidiado...", bromeaba el extenista de 40 años al ser preguntado por la recuperación de Alcaraz en Tablero Deportivo de RNE.

"No, a ver, os comento. Tuve la suerte de que antes de ayer estuve con él hablando cinco minutos y me comentó que él quiere volver cuando esté al 100%. Él no se marca plazos, va día a día. Porque es verdad que yo, que tengo el ejemplo mío, de haber tenido cinco operaciones en el codo, cuando tu te marcas plazos si no llegas a ese plazo puede crear cierta ansia, incluso una pequeña depresión", explicó Pablo Andújar.

El extenista español dejó claro que Alcaraz sólo volverá cuando este recuperado por completo de su lesión en la muñeca derecha.

"Lo importante es que él vaya día a día y yo le veo muy concienciado de queél cuando vuelva, va a estar al 100%", indicó Pablo Andújar.