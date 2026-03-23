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El sufrimiento de Carlos Alcaraz ante Korda: "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."

El murciano explotó en el cuarto juego del segundo set ante Sebastian Korda y protagonizó una secuencia de plena desesperación.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda

Carlos Alcaraz, en su partido ante KordaEfe

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Carlos Alcaraz vivió ante Sebastian Korda (6-3, 5-7 y 6-4) uno de su partidos más complicados del año. El murciano, que logró forzar el tercer set cuando el estadounidense sacaba con 5-4 a favor en el segundo set, no pudo culminar la remontada y se despidió del Miami Open en la tercera ronda. Una dura derrota para el de El Palmar, aunque diferente a la ocurrida hace un año ante Goffin en este mismo escenario, según explicó el número 1 del mundo.

Lo cierto es que Korda fue netamente superior durante casi los dos primeros sets, solo la reacción de Alcaraz en la recta final de la segunda manga pudo llevar el partido a un tercer set en el que el murciano se quedó sin respuestas ante un gran Korda. La imagen de la impotencia de Alcaraz se produjo en el inicio del segundo set, con 1-2 a favor del estadounidense y break a su favor. El murciano se dirigió hacia su box, dejando una secuencia que recordó a la ocurrida hace ya meses en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

"No puedo más. Me quiero ir a casa. Como mucho puedo hacer un 6-3 6-4, 6-3 7-5... Hoy no puedo más. No puedo más", le exclamaba Alcaraz a su box.

Samu López trataba de calmar a su pupilo: "Tú sigue, vamos hasta el final". Y lo cierto es que la reacción del murciano en la parte final del segundo set invitó a soñar con otra gran remontada del ganador de siete grand slam. Pero Korda volvió a elevar su nivel en el tercer set y quebró el saque del murciano para encarrilar la victoria.

Alcaraz insiste en su pensamiento sobre sus rivales: "Es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante"

Carlos Alcaraz peleó hasta el último punto, pero acabó claudicando ante un Korda que ahora se medirá a Martín Landaluce en los octavos de final del Miami Open.

"Es totalmente distinta a la del año pasado. Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", señaló Alcaraz sobre la derrota ante Korda y comparándola con la que sufrió ante David Goffin hace un año.

"El partido de hoy verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells. Yo a este torneo ya venía preparado para ello. Sé que es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante", apuntó el murciano sobre el partido de Korda y el nivel de sus últimos rivales.

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Carlos Alcaraz, tras su derrota ante Korda en Miami: "Verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells"

Carlos Alcaraz, tras un punto ante Korda

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