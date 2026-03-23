¿Cómo está la lucha por el número 1 del mundo tras la derrota de Alcaraz en Miami?

La derrota de Carlos Alcaraz ante Sebastian Korda (6-3, 5-7 y 6-4) en la tercera ronda del Miami Open ha reabierto la pelea por el número 1 de la ATP y la posibilidad de que Jannik Sinner recupere el mando del tenis mundial durante la gira de tierra batida. Y es que el de San Cándido no defiende puntos hasta el Masters de Roma, entre el 6 y el 17 de mayo, mientras que el murciano aún debe defender 1.000 puntos de campeón en Montecarlo y 330 en el Conde de Godó, como finalista.

De esta forma, matemáticamente es posible que se produzca un cambio en lo más alto del ranking ATP el próximo lunes 20 de abril, justo un día después de la final del Barcelona Open Banc Sabadell (13 al 19 de abril). Jannik Sinner está entre los jugadores inscritos en Montecarlo (6 al 12 de abril), mientras que no jugará, a priori, en el Conde de Godó. Pero su ausencia en el Real Club Tenis de Barcelona no es necesaria para poder recuperar el número 1 de la ATP.

Carlos Alcaraz, como ya hemos dicho, defiende 1.000 puntos en Montecarlo, mientras que Sinner solo puede sumar al no haber jugado en el Principado el año pasado por su sanción. Si el pupilo de Darren Cahill logra levantar el titulo en Miami y obtiene un buen resultado en Montecarlo, la presión será máxima para Carlos Alcaraz. Hay que recordar que en los ATP1000 el campeón obtiene 1.000 puntos, el finalista suma 650 puntos, los semifinalistas 400 y los cuartofinalistas 200 puntos.

Sinner, si logra el 'Doublé Sunshine' -ya ha ganado Indian Wells-, llegaría a la gira de tierra batida a tan solo 1.240 puntos de Carlos Alcaraz. El italiano solo puede sumar puntos en Montecarlo y el Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo); Alcaraz defenderá 1.000 puntos en el Principado y sólo podrá sumar en la capital de España, al perderse la cita en Madrid el año pasado por lesión. En este escenario, es probable que Jannik Sinner pueda recuperar el número 1 de la ATP el 20 de abril o el 3 de mayo, el día después al Mutua Madrid Open.

En el Masters de Roma la pelea se igualará de nuevo, aunque Alcaraz defenderá 1.000 puntos como campeón y Siner 650 como finalista. Lo mismo ocurrirá en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio), segunda grand slam de la temporada y el que Alcaraz defiende 2.000 puntos como campeón y Sinner 1.300 como finalista. Habrá que ver los resultados de Sinner en Miami y Montecarlo, pero parece que comienzan a soplar viento de cambio en lo alto del ranking ATP. Alcaraz recuperó el número 1 del mundo tras la final del US Open y ya no ha abandonado el primer escalón del ranking desde aquel lunes 8 de septiembre de 2025.

Puntos que defiende Carlos Alcaraz

Miami Open: suma 40 puntos respecto al año pasado.

Montecarlo: 1.000 puntos.

Conde de Godó: 330 puntos.

Mutua Madrid Open: no defiende puntos.

Masters Roma: 1.000 puntos.

Roland Garros: 2.000 puntos

Puntos que defiende Jannik Sinner

Miami Open: no defiende puntos.

Montecarlo: no defiende puntos.

Conde de Godó: no defiende puntos.

Mutua Madrid Open: no defiende puntos.

Masters Roma: 650 puntos.

Roland Garros: 1.300 puntos.

Ranking ATP en vivo

1. Carlos Alcaraz (13.590 puntos)

2. Jannik Sinner (11.400 puntos)