US Open 2025
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz en directo: ¡previa, estadísticas y última hora de la final del US Open!
Los dos primeros del ranking se enfrentan por decimoquinta vez y por tercera vez consecutiva en una final de Grand Slam. El número 1 del mundo, también en juego. Sigue en directo la gran final del US Open 2025 entre Sinner y Alcaraz.
El último major de 2025 no podía terminar de otra manera que no fuera con otro 'Sincaraz', el 15º de su espectacular rivalidad y el tercero de forma consecutiva en una final de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open), solo Carlos 'faltó' a la cita en Australia tras ser eliminado en cuartos por Novak Djokovic.
El último major del año, 5 millones de dólares... ¡y el número 1 del mundo!
Los dos primeros del ranking pugnarán por el último grande de la temporada, por un botín de 5 millones de dólares y por retener, en el caso de Sinner, o reconquistar el número 1 del mundo en el caso del murciano. El ganador se lo llevará todo, el perdedor nada, bueno, 2.125.000 millones. Solo puede quedar uno. Por cierto, 2025 ya es el primer año desde 2004 en que ni Federer, ni Nadal ni Djokovic juegan al menos una de las cuatro finales de Grand Slam. Ahora sí, la mejor era de la historia del tenis ha llegado a su fin.
Datos y estadísticas de los 'Sincaraz'
El de este domingo será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos, Alcaraz domina el cara a cara con un claro 9-5 (0-2 en hierba, 3-1 en tierra y 6-2 en dura) y un 4-2 en finales ATP, si nos centramos solo en los partidos de Grand Slam 'solo' domina 3-2, aunque hay que tener en cuenta que de los últimos siete encuentros oficiales el balance es aplastante (6-1 para Carlos).
Alcaraz, a por algo inédito: así ha sido el camino a la final
Carlos ha llegado a una final de Grand Slam sin ceder un set por primera vez en su carrera, mientras que Jannik ha perdido dos (ante Shapovalov y ante Aliassime, ambos canadienses). Estos han sido los rivales de ambos en su camino hacia la gran final:
- R1: Alcaraz - Opelka (3-0); Sinner - Kopriva (3-0)
- R2: Alcaraz - Bellucci (3-0); Sinner - Popyrin (3-0)
- R3: Alcaraz - Darderi (3-0); Sinner - Shapovalov (3-1)
- 1/8: Alcaraz Rinderknech (3-0); Sinner - Bublik (3-0)
- 1/4: Alcaraz - Lehecka (3-0); Sinner - Musetti (3-0)
- SF: Alcaraz - Djokovic (3-0); Sinner - Aliassime (3-1)
- F: Alcaraz vs Sinner
¡La final del US Open en directo!
En la parte inferior de esta noticia podrás seguir el minuto a minuto en directo y la última hora de todo lo que ocurra en la final del US Open, la previa, el resultado y las mejores estadísticas de otro momento histórico para el deporte español.
Más Noticias
Alcaraz sueña con el número 1 del mundo
Está a un solo paso, a una victoria, lo tuvo casi imposible durante este año, entre la victoria de Sinner en Australia y a pesar de que el italiano se perdió tres meses por la sanción, Alcaraz lo tenía complicado pero no se rindió y los seis títulos de 2025 y esta final del US Open (el año pasado cayó en 2º ronda) le permiten optar al número 1 del mundo si vence hoy a Jannik.
El italiano está en lo más alto del ranking desde el 10 de junio de 2024... ¿Ya es turno para Carlos no?
¡Finales jugadas, ganadas y cara a cara de Alcaraz y Sinner!
Carlos domina 9-5 el balance general, pero vamos a analizar las finales jugadas, ganadas y quién es mejor en el H2H en los partidos por el título:
- Alcaraz ha ganado 22 títulos ATP y solo ha perdido 7 finales, ganando además el balance en las finales en las que se ha enfrentado a Sinner (4-2). Este 2025 ha jugado 8 y solo ha perdido dos (ante Rune en Barcelona y ante Sinner en Wimbledon).
- Sinner ha ganado 20 títulos ATP y ha perdido 8 finales.
El récord inédito que busca Alcaraz en la final del US Open
El murciano llega a la final del US Open sin perder ni un solo set, algo que le coloca en una posición inmejorable para intentar una hazaña que nadie ha conseguido JAMÁS: ganar el torneo estadounidense sin ceder ni un parcial.
De hacerlo sería el primero... Y es que solo tres tenistas consiguieron llegar a la final de Nueva York con un camino inmaculado, es más, dos perdieron la final (Federer ante Djokovic en 2015 y Hewitt ante Federer en 2004), siendo Rafa Nadal el único que la ganó, aunque cediendo un parcial ante Novak Djokovic en la edición de 2010.
¿El 'problema'? Que Jannik Sinner SIEMPRE le ha ganado al menos dos sets en los cinco encuentros de Grand Slam ante Charlie.
Principales diferencias entre jugar en pista dura o pista indoor
Pese a que cabe una mínima posibilidad de que todavía se dispute sin techo, parece que la final del US Open se jugará en condiciones indoor. Os explico en varios puntos las diferencias entre una y otra y cómo puede afectar al partido de hoy.
- Ventaja para los sacadores: el saque corre más y esto beneficia a jugadores con un golpe más potente, seco y plano, el caso de Sinner. Alcaraz, pese a que está sacando muy bien, puede verse afectado negativamente.
- Mayor velocidad: la bola corre mucho más, va más rápido y los golpes pierden efecto al no verse afectado por la climatología, sin viento, aire ni humedad el golpeo se da siempre en las mismas condiciones. Alcaraz, que juega con mucho más efecto que Jannik, también sale perjudicado.
- Menor 'cansancio' físico: al no entrar en juego aire, calor ni humedad los tenistas sufrirán menos las condiciones climatológicas y eso les afectará menos a su cansancio. Bueno para los dos, aunque Sinner, que venía algo más tocado, puede salir beneficiado.
Por eso Rafa Nadal, peor servicio, en pista muy rápida y sin el poderío de sus golpes con efecto, sufrió tanto en la Copa de Maestros, el Master de París... Alcaraz, en cambio, disfruta más jugando en indoor pese a que solo tiene un título (Rotterdam 2025) por los nueve de Sinner si contamos las dos Copa Davis.
¡Camino de Alcaraz y Sinner hacia la final del US Open 2025!
El número 1 y 2 del mundo hicieron los deberes para verse hoy las caras por 15º vez, así fueron sus respectivos caminos hacia la segunda final de ambos en Flushing Meadows. Carlos no ha perdido ni un solo set, mientras que el de San Candido se ha dejado dos.
¡La final del US Open se jugará bajo techo!
¡Pues ya tenemos una última hora! La final del US Open se jugará bajo techo porque hay previsión de lluvia para la hora del partido. Una noticia que puede afectar negativamente a Alcaraz, que se encuentra algo menos cómodo en estas condiciones, la pelota corre más al no entrar en juego aire, humedad... y hay menos efectos en los golpes.
👁️ ¡Eso sí! OJO porque el único duelo que han jugado ambos en pista INDOOR se lo llevó Charlie en 1/16 del Masters de París 2021, aunque ha llovido tanto desde entonces... Nunca mejor dicho :)
Así está diluviando ahora mismo en Nueva York...
Alcaraz y Sinner 'terminan' ponen el fin a la mejor era de la historia
La contundente victoria de Alcaraz ante Djokovic en las semifinales del US Open (4-6, 6-7, 2-6) provocó que por primera vez desde 2002 ningún integrante del Big Three (Djokovic, Nadal o Federer) pisaran al menos una final de los cuatro Grand Slams.
Novak, el último superviviente de la mejor época de este deporte, ha 'cumplido' ya dos años sin ganar un major (US Open 2023) y desde entonces ha sufrido dos derrotas ante Carlos en Grand Slam (final de Wimbledon 2024 y semifinales US Open 2025), mientras que le ha ganado dos (Roland Garros 2023 y Open de Australia 2025); Sinner, por su parte, ha vencido al balcánico en tres ocasiones desde el US Open 2023 (semifinales Australia 2024, semifinales Roland Garros 2025 y semifinales Wimbledon 2025), mientras que Nole no se ha llevado ninguna.
'Sincaraz', episodio número 15
Sí, 22 años tiene Alcaraz y 24 Sinner y ya se han enfrentado 15 veces contando con la de hoy. El partido más repetido en la historia del tenis fue el Nadal-Djokovic, Djokovic-Nadal, que se dio hasta 60 veces... Lanzo la pregunta: ¿Lo podrán superar?.. Complicado, pero van por el camino...
El balance es de 9-5 para Alcaraz, (0-2 en hierba, 3-1 en tierra y 6-2 en dura), que domina en la mayoría de apartados: 4-2 en finales ATP, 3-2 en partidos de Grand Slam y con un 6-1 favorable en los últimos siete duelos.
El primer y único duelo que protagonizaron en el US Open fue en los cuartos de final de 2022, edición en la que Charlie alzó el título por primera vez. Un encuentro que se fue a las 5 horas 18 minutos y que terminó cayendo del lado del murciano por (6-3, 6-7, 6-7, 7-5 y 6-3).
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz en directo: resultado y última hora de la final de tenis del US Open
¡Ha llegado el día! ¡Señoras y señores, bienvenidos a otra jornada para la historia, bienvenidos a la narración en directo de la gran final del US Open 2025 entre... Carlos ALCARAZ y Jannik SINNER! Las dos mejores raquetas del planeta y los dos primeros del ranking ATP se verán las caras por tercera final de Grand Slam consecutiva (Roland Garros, Wimbledon y US Open) con el último major de la temporada en juego, el número 1 y el mayor botín en la historia de este deporte: ¡5 millones de dólares al ganador!
¡Hay mucho, pero que mucho que contar en esta previa! ¡La final arranca a las 20:00h pero ni se te ocurra irte porque aquí vas a disfrutar de las mejores estadísticas y última hora del 15º 'Sincaraz', lo que ya es una de las mejores rivalidades de siempre!
¡ARRANCAMOOOOOS!
