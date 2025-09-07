Jannik Sinner - Carlos Alcaraz en directo: ¡previa, estadísticas y última hora de la final del US Open!

El último major de 2025 no podía terminar de otra manera que no fuera con otro 'Sincaraz', el 15º de su espectacular rivalidad y el tercero de forma consecutiva en una final de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open), solo Carlos 'faltó' a la cita en Australia tras ser eliminado en cuartos por Novak Djokovic.

El último major del año, 5 millones de dólares... ¡y el número 1 del mundo!

Los dos primeros del ranking pugnarán por el último grande de la temporada, por un botín de 5 millones de dólares y por retener, en el caso de Sinner, o reconquistar el número 1 del mundo en el caso del murciano. El ganador se lo llevará todo, el perdedor nada, bueno, 2.125.000 millones. Solo puede quedar uno. Por cierto, 2025 ya es el primer año desde 2004 en que ni Federer, ni Nadal ni Djokovic juegan al menos una de las cuatro finales de Grand Slam. Ahora sí, la mejor era de la historia del tenis ha llegado a su fin.

Datos y estadísticas de los 'Sincaraz'

El de este domingo será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos, Alcaraz domina el cara a cara con un claro 9-5 (0-2 en hierba, 3-1 en tierra y 6-2 en dura) y un 4-2 en finales ATP, si nos centramos solo en los partidos de Grand Slam 'solo' domina 3-2, aunque hay que tener en cuenta que de los últimos siete encuentros oficiales el balance es aplastante (6-1 para Carlos).

Alcaraz, a por algo inédito: así ha sido el camino a la final

Carlos ha llegado a una final de Grand Slam sin ceder un set por primera vez en su carrera, mientras que Jannik ha perdido dos (ante Shapovalov y ante Aliassime, ambos canadienses). Estos han sido los rivales de ambos en su camino hacia la gran final:

R1: Alcaraz - Opelka (3-0); Sinner - Kopriva (3-0)

R2: Alcaraz - Bellucci (3-0); Sinner - Popyrin (3-0)

R3: Alcaraz - Darderi (3-0); Sinner - Shapovalov (3-1)

1/8: Alcaraz Rinderknech (3-0); Sinner - Bublik (3-0)

1/4: Alcaraz - Lehecka (3-0); Sinner - Musetti (3-0)

SF: Alcaraz - Djokovic (3-0); Sinner - Aliassime (3-1)

F: Alcaraz vs Sinner

