El Real Madrid abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras lo ocurrido en Valdebebas

El gravísimo incidente ocurrido en Valdebebas entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha derivado en sendos expedientes disciplinarios para ambos, según ha informado Real Madrid en un breve comunicado.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", informa el club blanco.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", concluye el comunicado del Real Madrid.

La noticia, adelantada por el diario Marca, se describe como el incidente más grave jamás vivido en Valdebebas. La situación ya venía caliente de este miércoles, cuando el francés y el uruguayo protagonizaron una pelea. Este jueves, Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni, tras lo que se celebrño un entrenamiento con entradas duras, máxima tensión y finalizando con una pelea en el vestuario. Allí, Fede Valverde, segundo capitán del equipo, en mitad de la pelea se resbala y se golpea con una mesa central del vestuario en la frente. El mediocentro uruguayo queda conmocionado y necesita de varios puntos de sutura.

Estos expedientes, previa instrucción informativa, desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias para ambos jugadores, aunque el Real Madrid no detalla, de momento, las sanciones.

¿Qué dice el Código Ético del Real Madrid?

En su código ético, publicado en su página web, el Real Madrid detalla en su epígrafe 11.1, recogido en el artículo 11, bajo el título Régimen Disciplinario, que el incumplimiento del mismo "puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su caso, puedan también resultar de ello".

En el siguiente epígrafe (11.2) se explica que "el régimen disciplinario existente en el Real Madrid se extiende a todas las personas que forman parte del Club" y que "en el caso de los deportistas del Club, se aplicará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en los reglamentos internos pactados con los propios deportistas".

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