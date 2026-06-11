¿Qué le ocurrió a Jannik Sinner en Roland Garros? Desvelan los resultados de las pruebas médicas

Hace dos semanas, el pasado 28 de mayo, las apuestas saltaron por los aires con la inesperada derrota de Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6) en la segunda ronda del grand slam parisino. Ese día el número 1 del mundo sufrió un colapsó físico total en la Philippe Chatrier, cuando dominaba el partido y estaba a tan solo un juego de la victoria (6-3, 6-2, 5-1), y se despedía de forma increíble de su suelo de ganar por primer vez Roland Garros. El de San Cándido negó en rueda de prensa que sufriera un golpe de calor ante el tenista argentino y admitió haberse levantado con malestar ese mismo jueves en París.

Pero las declaraciones del campeón de cuatro grand slam no despejaron las dudas y opiniones sobre lo que le ocurrió en la pista central de Roland Garros. Lo cierto es que no es la primera vez que Sinner sufre problemas físicos en un partido: le ocurrió en el pasado Open de Australia frente a Eliot Spizzirri en la Rod Laver Arena o en el último Masters de Shanghái. Lo que es seguro es que el organismo del jugador de San Cándido tiene problemas para tolerar las altas temperaturas y el calor.

El propio Sinner, junto a su equipo, decidió someterse a pruebas con diversos especialistas, como electrocardiograma o pruebas de esfuerzo, esta semana en el Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia), con el objetivo de descartar cualquier problema de salud antes de afrontar la preparación para Wimbledon, donde defenderá la corona lograda hace un año ante Carlos Alcaraz. Los resultados, filtrados desde varios medios italianos, no revelaron "ningún resultado preocupante", según desveló este miércoles el diario Corriere della Sera, según informa Tennis 365.

"Según filtraciones de su equipo, las pruebas no revelaron signos preocupantes. Nada que impida al tenista reanudar los entrenamientos hoy (miércoles)", apunta el citado medio italiano. De esta forma, el tenista italiano ha reiniciado los entrenamientos tras aquel jueves negro en París ante Juan Manuel Cerúndolo.

La Gazzetta dello Sport también informa que Sinner ha regresado ya a Mónaco, donde reside de forma habitual, para reanudar los entrenamientos. Y, pese a que hay máxima confidencialidad sobre los resultados de los exámenes médicos al número 1 del mundo, medios italianos confirman que no se han detectado "problemas críticos ni complicaciones a nivel físico".

Al parecer, el colapso sufrido por Sinner en la segunda ronda de Roland Garros se debió a la fatiga acumulada de los últimos meses, en los que el italiano jugó 29 partidos sin conocer la derrota y ganando los títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

"Desde el 7 de marzo, el primer partido en Indian Wells, hasta el 17 de mayo, la final ganada en Roma, Sinner salió a la pista 29 veces, prácticamente cada dos días y medio, experimentando diferentes temperaturas y tasas de humedad entre California, Florida, Montecarlo, España e Italia: al final, su cuerpo le pidió la cuenta en el torneo que más le importaba", apunta Gazzetta dello Sport.

La buena noticia para Sinner es que, al parecer, todo se debió a la fatiga acumulada y el cansancio tras 29 partidos jugados en dos meses y medio, la parte negativa es que siguen sin tener una respuesta concluyente sobre la razón de esos colapsos físicos recurrentes en el historial del número 1 del mundo.

Los planes de Jannik Sinner antes de Wimbledon

Con el visto bueno médico, Jannik Sinner ya ha comenzado a preparar la defensa de su título en Wimbledon y, como él mismo admitió tras su derrota ante Cerúndolo en Roland Garros, no jugará ningún torneo previo antes del comienzo del grand slam londinense, del 29 de junio al 12 de julio.

El de San Cándido sabe que, como actual campeón, tendrá el honor de inaugurar la pista central del All England Club, como marca la centenaria tradición de Wimbledon, por lo que su debut sobre la hierba londinense se producirá el lunes 29 de junio. La duda es si el italiano jugará algún partido, al menos alguna exhibición, antes de su estreno en Londres. Varios medios italianos apuntan a que el campeón de cuatro grand slam podría participar en la exhibición de Hurlingham (jueves 25 de junio).

Jannik Sinner partirá como el principal favorito en Wimbledon, un grand slam donde Carlos Alcaraz no estará por la lesión en su muñeca derecha que arrastra desde su estreno en el Conde de Godó. Con el doble campeón (2023 y 2024) fuera de combate, el italiano será el gran favorito, aunque siempre habrá que mirar a un Novak Djokovic que ha ganado en siete ocasiones sobre la hierba del All England Club (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).