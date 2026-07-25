Muere un montañero de 63 años tras sufrir una caída en el pico Estatas, en Huesca

Un montañero de 63 años, natural de Burgos, ha perdido la vida tras precipitarse mientras realizaba una ruta de alta montaña en la zona del pico Estatas, en el municipio oscense de Benasque.

La Guardia Civil recibió el aviso después de que el hombre no regresara a su domicilio este viernes, después de llevar desde el martes haciendo la ruta. Según la información facilitada, había iniciado una travesía por las crestas que unen el pico Estatas con el pico Cregüeña.

Tras la alerta, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la Unidad Aérea de la Guardia Civil y un médico del 061.

Finalmente, este sábado los equipos de rescate han localizado el cuerpo sin vida del montañero en la zona del accidente. Posteriormente, ha sido evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque, y trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

Por el momento, las autoridades no han facilitado más información sobre las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

Otro suceso similar

Hace tan solo dos meses ocurría un suceso similar, pero esta vez en el Parque Nacional de Picos de Europa, León, donde las autoridades localizaban el cuerpo sin vida de un montañero británico de 61 años.

El cadáver se encontraba en el Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón, según informaron fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La llamada del propio montañero tuvo lugar el jueves a las 19:12 horas de la tarde, en la cual comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación, y más tarde se movilizó un equipo del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil con un helicóptero de rescate para llegar a la zona donde se encontraba el cuerpo del montañero fallecido.

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