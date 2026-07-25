Kang-In Lee, así se gestó su fichaje por el Atlético

Kang-in Lee ya es nuevo futbolista del Atlético de Madrid, el surcoreano llega al conjunto rojiblanco procedente del PSG por 35 millones y firma por las próximas cinco temporadas.

Se trata de un fichaje cocinado a fuego lento y un objetivo marcado en rojo por Mateu Alemany, Director Deportivo del Atlético de Madrid. El ejecutivo mallorquín quería contar si o si con el asiático de cara a esta temporada, tras frustrarse su incorporación el pasado mercado de invierno.

El Atlético de Madrid, que tenía desde el primer momento la predisposición del futbolista por vestir de rojiblanco, ha ido manejando muy bien sus acercamientos al entorno del futbolista y al PSG, hasta poder cerrar definitivamente su incorporación.

La oportunidad de Kang-In Lee

Ahora le toca responder al futbolista a las expectativas generadas por los colchoneros. Y es que a sus 25 años, a Kang In Lee, acostumbrado a ser un futbolista de fondo de armario, le toca dar un paso al frente, el rol que tendrá en el Atlético será el de estrella y tendrá que adaptarse cuanto antes a las exigencias y a la forma de jugar del Cholo, cosa que nunca suele resultar fácil de primeras.

Su polivalencia ha resultado definitiva para que el Atlético de Madrid apueste por él, ya que puede actuar tanto en ambas bandas, como de segunda punta. En tal caso los de Simeone van apuntalando la plantilla tras las llegadas de Grimaldo, Hjulmand y el propio surcoreano.

Vuelve a España

Kang-In Lee, que ha jugado las tres últimas temporadas en el PSG, siendo un jugador de rotación, vuelve a España, el país que le vio futbolísticamente nacer. El nuevo fichaje rojiblanco fue en su momento una de las perlas de la cantera del Valencia, que tras llegar al primer equipo y considerar que le faltaban oportunidades hizo las maletas rumbo a Mallorca, donde completó dos grandes años, hasta dar el salto al Paris Saint-Germain, en el que ha sido útil pero nunca imprescindible para Luis Enrique. Ahora llega su momento definitivo para demostrar su calidad y su importancia en un equipo Champions.

Una eminencia en Corea

Además de lo estrictamente futbolístico, la llegada de Kang-In Lee supone también un fuerte impacto para el Atlético de Madrid en Corea del Sur, ya que incorpora a una de las grandes estrellas asiáticas. Un mercado donde los madrileños quieren crecer, como demuestra que vayan a disputar un amistoso en Seul ante el Manchester City y que cuenten con una escuela del club en Kazajistán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.