Rick Macci: "Sinner será el claro favorito en Wimbledon, pero..."

A tres semanas del comienzo de Wimbledon (del 29 de junio al 12 de julio), el circuito afronta la siempre corta y exigente gira sobre hierba, una superficie donde la velocidad y la técnica son claves y en la que siempre hay sorpresas y derrotas inesperadas. Carlos Alcaraz, doble campeón en Queen's (2023 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024), seguirá ausente por su lesión de muñeca y, como ya ocurrió en Roland Garros, Jannik Sinner se presentará en el All England Club como el gran favorito, no en vano es el actual campeón.

Pero como ya se vio sobre la tierra batida de París, de poco sirven los favortisimos y estadísticas. Pocos podían pronosticar un triunfo de Alexander Zverev en Roland Garros y, mucho menos, una derrota de Jannik Sinner en la segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo. Esa es muy probablemente la magia del tenis, un deporte donde un mal día te manda para casa. Y si hay una superficie abonada a las sorpresas esa es la hierba, donde un sacador te puede amargar el día.

En este sentido se ha pronunciado Rick Macci, legendario entrenador y que ha entrenado hasta a cinco números 1 del mundo (Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams). Una de las voces más autorizadas del mundo del tenis sostiene que Jannik Sinner será el favorito en el All England Club, pero advierte sobre los riesgos que puede esconder la hierba para el campeón italiano.

"Sinner será el claro favorito en Wimbledon. Pero la hierba puede presentarle el mayor problema si se enfrenta a un gran sacador que pueda volear", analiza el entrenador de 71 años de Greenville, Ohio.

El entrenador estadounidense recuerda que "jugar en hierba es un deporte diferente", donde el saque, la movilidad y la capacidad mental son las grandes claves.

"Jugar en hierba es un deporte diferente. El saque, el movimiento y la mentalidad afectan a cómo se juega cada set. Con el Mago Español aún fuera de combate y Sinner relajándose con una cena tranquila, busca grandes sorpresas en las próximas semanas porque después de un corto giro en la arcilla roja es difícil hacer ajustes", explica Rick Macci.

Sinner se somete a pruebas en Italia

Precisamente este lunes, el día después del histórico triunfo de Zverev en Roland Garros, desde Italia se informa que Jannik Sinner, numero 1 del mundo, ha acudido al Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia) para someterse a una serie de pruebas médicas tras el malestar que sufrió durante su participación en Roland Garros.

Tras unos días de desconexión en Cerdeña, Sinner se va a realizar un chequeo médico para analizar el tremendo colapso que sufrió ante Juan Manuel Cerúndolo hace unos días en la Philippe Chatrier.

El jugador de San Cándido perdió ante el tenista argentino después de ganar los dos primeros sets y de dominar 5-1 en el tercero, momento en el cual comenzó a mostrar signos de cansancio y problemas físicos, lo que permitió la remontada de su rival y acabó provocando su eliminación.

En el torneo previo, el Masters 1.000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico. El transalpino tiene previsto regresar a los entrenamientos el miércoles, y no participará en torneos sobre hierba previos a Wimbledon, tal y como ya anunció el propio tenista.