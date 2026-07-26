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Deja solo a su hijo para ir a comprar y la Policía lo rescata subido a un aire acondicionado de un rascacielos en Benidorm

El padre ha sido detenido como presunto responsable de un delito de abandono temporal de menor. El niño presenta un trastorno del espectro autista (TEA).

Aire acondicionado en el edificio de Benidorm

Aire acondicionado en el edificio de Benidorm Policía Local de Benidorm

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Policía Local de Benidorm rescataba a un menor, después de ser localizado sobre un aparato de aire acondicionado en la planta 21 de un edificio. El padre, que había salido a hacer unas compras, ha sido detenido como presunto responsable de un delito de abandono temporal de menor.

Los hechos ocurrían en la noche de este viernes, cuando un niño era localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado, en una de las últimas plantas de un rascacielos de la avenida Bilbao, en Benidorm.

La voz de alarma la dio un vecino, que al observar al menor completamente solo y al borde del vacío, avisó al conserje del inmueble. Este alertó de inmediato a los servicios de emergencia, que movilizaron varias patrullas hasta el lugar.

Tras acceder al apartamento contiguo, los agentes lograron localizar al niño. Uno de los policías consiguió sujetarlo mientras otro aseguraba la maniobra, permitiendo rescatarlo y ponerlo a salvo antes de que pudiera precipitarse al vacío.

El niño presenta un trastorno de espectro autista

En el interior de la vivienda no se encontraba ningún adulto. Minutos después regresó el padre, quien explicó a los agentes que "había salido a realizar unas compras" y que el menor presenta un trastorno del espectro autista (TEA).

Ante lo ocurrido, la Policía procedió a detener al progenitor como presunto autor de un delito de abandono temporal de menor. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial, que deberá esclarecer cómo el niño logró acceder al exterior de la vivienda y determinar las posibles responsabilidades.

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