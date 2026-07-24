Luis de la Fuente, sobre la tangana de Argentina: "Intolerable, inadmisible y no se puede permitir"

Luis de la Fuente sigue saboreando la conquista del segundo Mundial de la historia de España. Apenas unos días después de levantar la Copa en Nueva Jersey, el seleccionador ha repasado los momentos más importantes del torneo, ha reivindicado la figura de Rodri Hernández tras las críticas recibidas durante la fase de grupos y ha condenado el comportamiento de algunos futbolistas argentinos al término de la final.

El técnico riojano reconoce que todavía no ha sido capaz de asimilar todo lo vivido durante las últimas semanas: "¿Consciente de lo que he conseguido? No, no, estoy seguro de que todavía no. Necesito todavía más días para asimilar todo lo que hemos vivido, todas las emociones, todos estos últimos momentos que han sido increíblemente emocionantes. Necesito unos días", confesó en TVE.

"Ver a un país unido es un orgullo muy grande"

Más allá del título, De la Fuente aseguró que la mayor satisfacción ha sido comprobar cómo la selección logró ilusionar a todo el país: "Uno es más feliz en la medida que ve a la gente feliz. Ver esas caras de alegría, esos ojos brillando, a niños, a mayores, a todo un pueblo en la calle celebrando contigo la consecución de un título es la mayor de las felicidades. Disfruto viendo a la gente disfrutar, y ver a un país unido, con un objetivo común, es un orgullo muy grande".

El seleccionador también tuvo palabras de agradecimiento para su pueblo, Haro, y recordó el espíritu de unión que ha acompañado a la selección durante todo el campeonato: "Sé que mi pueblo y mi tierra está entregado y ya saben que les quiero tanto y me siento muy querido además".

La defensa de Rodri

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó al hablar de Rodri Hernández, elegido mejor jugador del Mundial. El centrocampista del Manchester City fue objeto de críticas tras el empate frente a Cabo Verde en el debut, algo que De la Fuente nunca compartió: "Con todo el respeto, y no quiero faltar a nadie, dije que dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística, obviamente".

El seleccionador recordó que el plan de recuperación del futbolista estaba perfectamente diseñado desde el inicio del torneo: "Es el mejor jugador del mundo en su posición, sabiendo que tenemos detrás de él a Martín Zubimendi, que es también otro de los grandes, seguramente el segundo mejor del mundo. Pero sabíamos que teníamos que cumplir un proceso y los plazos que teníamos previstos. Fue creciendo partido a partido, y es que Rodri estando al 50% es mejor que muchísimos otros jugadores".

El crecimiento de Lamine Yamal

De la Fuente también destacó el Mundial realizado por Lamine Yamal, al que considera uno de los grandes beneficiados de la experiencia vivida en Estados Unidos: "Estoy encantadísimo y feliz. Este Mundial va a ser un salto cualitativo en su formación y en su crecimiento como futbolista".

Aunque recordó que el extremo del Barcelona ya pertenece a la élite, cree que todavía tiene mucho margen de mejora: "Ya es un futbolista 'top' fantástico, pero tiene 19 años y debe seguir creciendo, madurando. En este Mundial ha tenido que poner en práctica ese otro tipo de fútbol para beneficiar al equipo. Y lo ha hecho de una manera muy natural".

"Seguro que Scaloni lo ha pasado mal"

El seleccionador también fue preguntado por los altercados protagonizados por algunos jugadores argentinos tras el pitido final de la final.

De la Fuente explicó que no presenció los incidentes en directo, pero fue muy claro al valorar lo sucedido: "En el momento de esos acontecimientos no me di cuenta. Fue una cosa muy rápida. Pero, en cualquier caso, eso es intolerable, inadmisible y no se puede permitir".

Pese a ello, quiso separar esos comportamientos de la imagen general de la selección argentina: "Hay futbolistas de esa dimensión futbolística que yo he alabado, y tienen a un grandísimo entrenador que seguro que lo ha pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones".

Además, destacó la actitud de sus jugadores "Lo que sí creo que hay que destacar es nuestro comportamiento. Ante ese tipo de agresiones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas y la actitud de buenos deportistas y grandes futbolistas".

¿Seguir hasta el Mundial de España?

Por último, el seleccionador no descartó continuar al frente de la selección más allá de la Eurocopa de 2028 para dirigir a España en el Mundial de 2030, que organizará junto a Portugal y Marruecos.

"Hace tiempo un periodista me hizo esta pregunta: 'Luis, ¿te gustaría estar en el Mundial de España?'. Cómo no me va a gustar. Si es el orgullo más grande que puede tener un entrenador, ser seleccionador de tu país".

Eso sí, dejó claro que su prioridad sigue siendo el presente: "Soy muy cortoplacista y estoy pensando en los partidos que tenemos en septiembre y octubre. El próximo Mundial lo vemos lejísimos".

Aun así, no cerró la puerta a seguir al frente de la Roja: "Si se cumplen todos los requisitos futbolísticos y profesionales, ¿por qué no?".

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