El vídeo de la esperanza: Carlos Alcaraz ya golpea la derecha sin protección en la muñeca

Dos meses y catorce días han pasado desde que Carlos Alcaraz disputara su último partido -Otto Virtanen en 1/16 del Conde de Godó- antes de lesionarse su muñeca derecha. El mismo tiempo que ha necesitado hasta volver a empuñar una raqueta con su mano derecha... y hacerlo sin protección alguna en la zona lesionada.

Ya golpea sin protección en la muñeca

El campeón de siete Grand Slams ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se ve golpeando derechas y reveses sin protección en la muñeca pero a una intensidad muy controlada. "¡Qué alegría verte empuñando la raqueta, Carlitos! Seguimos, cada vez más cerca de la vuelta a pistas", respondió la RFET, mientras que el Mutua Madrid Open contestó con un emoji (💪) y la cuenta oficial de la ATP "Vamos, Carlos, vamos".

Hace precisamente diez días ya se le vio entrenando en una pista de tenis, pero lo hacía golpeando a la pelota con su mano izquierda.

El murciano, que ya se perdió Roland Garros y gran parte de la gira de tierra (Barcelona, Madrid y Roma), tampoco estará en Wimbledon (campeón de 2023 y 2024) y su objetivo será volver en la gira estadounidense para llegar lo mejor preparado al último Slam del año, el US Open en el que defiende título.

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