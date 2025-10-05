Jannik Sinner paga caro el calendario y abandona ante Griekspoor en el Masters de Shanghái

El cuerpo de Jannik Sinner ha dicho basta. El número 2 del mundo se vio obligado a abandonar en los 1/16 del Masters de Shanghái ante Tallon Griekspoor tras no poder sobreponerse a unos calambres que le afectaron en el tercer set después de 2h40 de partido y un marcador de 7-6 (3), 5-7 y 2-3 favorable al neerlandés.

El cuerpo de Sinner dice basta

El italiano, que ya tuvo un debut complicado ante Altmaier donde aseguró haber tenido ganas de vomitar, acusó el cansancio extremo de los últimos días (siete partidos en apenas semana y media) y de unas condiciones inhumanas en Shanghái (30º y un 90% de humedad). Cuando terminó el quinto juego del tercer set, Sinner apenas podía caminar.

Siete partidos en diez días

Una lesión que afortunadamente no parece tener gravedad alguna de cara al futuro, pero sí confirma que el calendario es más que exigente. Jannik disputó cinco partidos en siete días para llevarse el título en Pekín y apenas 'disfrutó' de dos libres antes de hacer su debut en el Master chino ante Daniel Altmaier. Un ritmo que su cuerpo no ha podido aguantar y que este domingo ha dicho basta en lo que estaba siendo una auténtica batalla ante Griekspoor, que marchaba break arriba en la tercera manga tras 2 horas y 40 minutos de encuentro.

A todo esto se sumaron unas condiciones extremas, casi infrahumanas, que están afectando a más de un tenista en la presente edición. Cerca de 30º y 90º de humedad mostraba el termómetro hoy en el Sinner-Griekspoor.

No obstante, la exigencia del calendario y los diferentes objetivos de los tenistas -en este caso Jannik luchaba por revalidar el título y recortar puntos a Alcaraz- 'obliga' a los jugadores a exprimirse cada semana y no darse apenas un descanso ni habiendo ganado un trofeo hace pocos días.

Sinner pierde 950 puntos... y se complica y mucho el nº1

Este abandono deja al de San Candido sin poder defender los 1000 puntos de campeón del año pasado y pierde nada más y nada menos que 950, lo que deja a Carlitos muy cerca de terminar 2025 en lo más alto del ranking. El murciano renunció a disputar el torneo para cuidar su tobillo y cedió 200 puntos, no obstante, ha conseguido ampliar la diferencia con el transalpino a 1.340.

Además, Alcaraz apenas tendrá que defender 300 tantos en lo que resta de temporada (100 en el Masters de París y 200 en las ATP Finals). Su rival podría ahora jugar el ATP 500 de Viena para intentar reducir 500 de distancia y sumar lo máximo posible en el Masters de París, donde no jugó el año pasado (Alcaraz cayó en octavos). Sí tendrá el reto de ganar las ATP Finals, donde defiende 1.500.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com