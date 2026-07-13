Djokovic se cansa de la obsesión con el 25º Slam: "Me molesta, ¿24 no son suficientes...?"

Cuando hablamos de Novak Djokovic en la actualidad es irremediable vincularle con la idea de que conquiste el 25º Grand Slam, lo que le convertiría en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar esa cifra en la categoría más importante de este deporte.

No obstante y a pesar de que el de Belgrado continua en el circuito, entre otras cosas, para ganar otro major, ha querido dejar claro que el constante debate de si lo conseguirá o no ya le está "cansando".

"Estoy cansado de hablar siempre del 25º Slam"

"Estoy cansado de tener que hablar constantemente de la llegada de ese 25º título. ¿Y si nunca llega? ¿Qué pasaría entonces? ¿Significaría eso que mi carrera ha sido un fracaso?", dijo en rueda de prensa tras caer ante Sinner en las semifinales de Wimbledon.

"Empieza a molestarme porque se añade una carga adicional sobre mis hombres, ¿24 no son suficientes? ¿y 100 títulos? ¿y 400 semanas como nº1?"

"Pongamos las cosas en perspectiva. Esto empieza a molestarme un poco porque, de alguna manera, siento que lo que soy no es suficiente y que se añade una carga adicional sobre mis hombros... Como si 24 títulos de Grand Slam no fueran suficientes y necesitara 25; como si 100 títulos no fueran suficientes y necesitara 110; como si 400 semanas como número uno del mundo no fueran suficientes y necesitara 1.000", explicó el balcánico.

Djokovic dejó claro que los Grand Slams son lo más importante para él, y siempre lo fueron: "Mi prioridad siempre ha sido prepararme lo mejor posible para estar en mi mejor forma en los Grand Slams. Tengo esta mentalidad desde hace más de veinte años y creo que precisamente gracias a ella he logrado todo lo que he logrado", dijo un Nole que solo se ha perdido tres majors a lo largo de su carrera (sin contar Wimbledon 2020, que no se jugó por la pandemia de coronavirus). Y pese a que ha jugado la mayoría de Slams, Djokovic es desde hace años el tenista con más Masters 1.000 de siempre (40 por los 36 de Nadal).

Djokovic, tres años sin Slams ni Masters 1.000

En este próximo US Open se cumplirán exactamente tres años desde su último título en un Grand Slam (2023), y a final de año otros tres desde el último Masters 1.000 (París Bercy). Es más, las dos últimas conquistas del serbio son el ATP 250 de Atenas 2025 y el de Ginebra, también de categoría 250. El oro olímpico de 2024 fue su último gran éxito. Desde el US Open 2023 ha disputado diez majors, de los cuales ha llegado a la final en dos (Wimbledon 2024 y Open de Australia 2026, en ambos cayó ante Alcaraz) y se ha quedado a las puertas de la final en seis ocasiones. Pese a su edad sigue llegando a las últimas rondas, pero la presencia del murciano y de Sinner es una losa demasiado pesada, sino está uno está el otro, o en la mayoría de casos ambos, y cuando no Zverev...

El serbio, indiscutible GOAT del deporte rey de la raqueta, llegará a los 40 años la próxima vez que sople las velas, y su recta final de carrera dista mucho de la de sus rivales y coetáneos Roger Federer y Rafa Nadal, 'expulsados' del circuito por el inevitable paso del tiempo y las lesiones que marcaron sus últimos años (la rodilla en el caso del helvético y un compendio en el del balear). Nole, en su caso, mantiene un estado físico privilegiado que le permite mantenerse con holgura en el top 10 pese a solo jugar las cuatro grandes citas del calendario.

Por si fuera poco, en la parte final de su carrera, además de Carlitos, que ya sabe lo que es ganarle tres finales de Grand Slam, el italiano Jannik Sinner se ha convertido en su auténtica bestia negra: el de San Candido domina el cara a cara con ocho victorias (ATP y Copa Davis) -siete de los últimos ocho partidos- y cinco derrotas. El resto del circuito, en Grand Slams, sigue sin toser a Novak.

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