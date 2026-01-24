Así es la alarma 5 de 'calor extremo' que salvó a Jannik Sinner en el Open de Australia

El Protocolo de Calor Extremo del Open de Australia pudo evitar este sábado la eliminación de Jannik Sinner en la tercera ronda del Open de Australia 2026. El italiano, ganador del major oceánico en 2024 y 2025, perdió el primer set e iba break abajo en el tercero (1-1 y 1-3) ante el estadounidense Eliot Spizzirri, cuando el juez de silla decidió aplicar la regla del calor extremo en la Rod Laver Arena.

Un dictamen que obligó a desplegar el techo en la pista central y paró el partido durante 10 minutos cuando el número 2 del mundo se encontraba acalorado y completamente K.O por unos calambres que le impedían completar los habituales desplazamientos en pista. El de San Candido perdía 3-1 en el tercer set y apenas podía moverse, pero la aplicación de la mencionada regla permitió que pudiera marcharse a vestuarios durante 10 minutos para enfriarse y ordenar ideas cuando su eliminación estaba más cerca que nunca.

En la reanudación, ya sin calor ni sol en pista, Sinner reaccionó de inmediato, recuperó el break y enlazó cinco de los seis siguientes juegos para llevarse el tercer set. En el cuarto y último se impuso por 6-4 tras encajar otra rotura y recuperarla al instante.

Jannik, un hombre frío dentro y fuera de la pista, le vio las orejas al lobo en esta tercera ronda, pero de nuevo, tal y como calificó él mismo tras el partido: "Tuve suerte con la norma del calor y con el cierre del techo. Estaba pasando por problemas físicos complicados...". No es la primera vez que le ocurre algo similar, ya que el año pasado tuvo que retirarse en las primeras rondas del Masters de Shanghái por unos calambres. Cabe mencionar que este no fue el único partido que se detuvo, ya que ocurrió exactamente lo mismo en los tres estadios con techo en las instalaciones de Melbourne Park. En el resto de encuentros directamente se suspendió el juego durante un tiempo.

Por otra parte, su rival tampoco quiso entrar de lleno en la 'polémica', pero sí reconoció que le sorprendió el momento en el que se decidió parar el partido: "No sé si Sinner fue salvado o no por eso, pero el timing fue muy gracioso. Justo me había puesto 3-1... Él tiene experiencia y sabe manejar muy bien estas cosas", admitió el estadounidense tras una titánica batalla de 3 horas y 42 minutos ante el italiano.

No obstante, para ser más concretos, lo que 'salvó' a Sinner fue la aplicación de la alarma 5 del Protocolo de Calor Extremo, el nivel más alto y delicado de una regla que se introdujo en el Open de Australia en 2009, año en el que precisamente Rafa Nadal levantó su primer título en Melbourne.

En la alarma de nivel 5 se cierra el techo o directamente se cancela el partido si no hay esa opción automáticamente. En este caso, se optó por techar la Rod Laver Arena y durante esos minutos los jugadores podían acceder a vestuarios a refrescarse y tomarse un respiro. Por contra, la 'polémica' reside en el momento exacto en el que se tomó esta decisión por parte del juez de silla, que precisamente coincidía con el peor momento físico de Sinner y cuando el italiano apenas podía moverse en la pista.

Los factores para que el juez de silla valore el nivel de alarma y a qué decisión acogerse son el calor, la humedad, la temperatura del aire y la velocidad del viento, siendo las dos primeras las más asiduas en el verano australiano que tanto afecta a los tenistas. Este sábado el termómetro rozó los 40º...

De esta manera, Jannik superó la tercera ronda del major australiano por quinta vez consecutiva, quedando así el cuadro de octavos de final en una jornada en la que también sufrió un Djokovic que rozó la descalificación.

Alcaraz - Paul

Bublik - De Miñaur

Zverev - Cerúndolo

Medvedev - Tien

Musetti - Fritz

Mensik - Djokovic

Shelton - Ruud

Darderi - Sinner

