Toni Nadal y el triunfo de Zverev en Roland Garros: "Esta victoria le va a acercar tanto a Alcaraz como a Sinner"

Toni Nadal, el hombre que cimentó la legendaria carrera de Rafa Nadal en el mundo del tenis, ha charlado sobre la actualidad de la raqueta en Radioestadio Noche de Onda Cero, junto a Roció Martínez y Edu Pidal. Una conversación centrada en la relación con su sobrino Rafa y el triunfo de Alexander Zevrev en la final de Roland Garros, el primer grand slam en la carrera del jugador de Hamburgo.

"La verdad es que el partido fue de altibajos: hubo momentos en los que Zverev jugó muy bien, pero después no lo mantuvo y por eso se le escaparon dos sets y se le complicó el partido", analiza Toni Nadal sobre la final entre Zverev y Cobolli.

"Zverev desde hace mucho años, lo sé porque el año pasado vino a entrenar conmigo, me comentó que para él lo único que realmente le importaba era granar un torneo de grand slam. Tenía una obsesión casi enfermiza por ganarlo, entonces en estos torneos se tensa mucho más de lo que toca y pocas veces ha logrado rendir a su mejor nivel", explica Toni Nadal en Radioestadio Noche de Onda Cero.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam, durante 17 años considera que Zverev será a hora un rival mucho más peligroso para todo el circuito y el triunfo en Roland Garros le acercará a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"Bueno, pueden pasar dos cosas. Por una parte, sentir el alivio de ya haber cumplido este sueño y que le sirva de cicate para intentar ganar alguno mas o relajarse. Yo creo que a él le gusta mucho el tenis. Cuando yo estuve con él, no paraba de entrenar. Podía entrenar cuatro horas, hacia sesiones de mañana y tarde. Yo creo que esta victoria le va a acercar tanto a Alcaraz como a Sinner y va a ser un jugador con el que vamos atener que contar en los próximos años", opina Toni Nadal.

"También pasa una cosa. Cuando él (Zverev) llego al circuito era un tipo muy agresivo. Sacaba segundos saques a 200 (km/h), te ponía en aprietos y, con el paso de los años, se fue volviendo más predecible. Un juego mucho más pasivo y, al final, como en cualquier actividad, yo se lo dije cuando entreno conmigo, 'tú eres un buen jugador si me pones en problemas. Si me pongo detrás de ti y doy una puntuación a tus golpes, y me haces un seis, un siete, un siete, un siete, un seis, un ocho, un seis... pues no vas a ganar a Alcaraz. Para ganar a Alcaraz hay que hacer un ocho, un nueve o un diez en cada golpe'. Para mí, llegó un momento de demasiada pasividad en su juego. Creo que esto le va a permitir ser otra vez un poco más agresivo y, desgraciadamente, tendremos un rival más en liza", señala Toni Nadal.

"Zverev es mejor jugador que Wawrinka"

El exentrenador de Rafa Nadal considera que Zverev es mejor jugador que Wawrinka y desvela la conversación que tuvo con el alemán.

"No, es mejor. Sí, Wawrinka ganó tres grand slam, pero nunca fue número 2 del mundo y Zverev es mejor jugador. Cuando él vino aquí, me pregunto: '¿Crees que tengo opción?' Y yo le dije: '¿Cómo? Wawrinka que es peor jugador que tú gano tres (grand slam). Por qué no vas a tener opción tú. Lo que tienes que hacer es cambiar tu carácter. Tienes que intentar no ser negativo'. Yo le dije: 'Mira, Alcaraz y Sinner son mejores que tú. Hay que aceptarlo, pero no lo son 365 días del año. El día que ellos no estén a su mejor nivel, tú tienes que hacer un esfuerzo por estar ahí'", explica Toni Nadal.

"Al final, él (Zverev) estaba apesadumbrado cuando vino porque había tenido una derrota dura en Wimbledon, quería cambiar de entrenador y le dije: 'Si no es un tema de entrenador. Es un tema tuyo persona'. Y le dije: 'Dale la oportunidad a tu padre que ha estado toda la vida contigo y que gane un grand slam contigo. No se lo hagas ganar a otro. Intenta que sea tu padre el que gane un grand slam contigo porque se lo merece'", desvela Toni Nadal.

Sobre el documental de Rafa Nadal y la exigencia en los entrenamientos, Toni Nadal admitió que lo hizo así porque era su sobrino y necesitaba prepararle para las dificultades que se iba a encontrar.

"No lo habría hecho nunca con alguien que no fuera familiar. Yo con todos los chicos que entrené era exigente, pero siempre procuraba que hubiera un gran ambiente, con mi sobrino no fui capaz porque tenía tantas ganas de que fuera bueno... ¿Mi mentalidad cuál era? Yo tengo que preparar a mi sobrino para la dificultad. Yo tenía muchas ganas de que él fuera bueno y las cosas le salieran de la mejor forma posible. Esto te lleva a ir al límite", reconoce Toni Nadal.

Toni Nadal y el error que cometió antes de dejar a su sobrino: "Se lo tendría que haber comunicado a él..."

Además, Toni habla sobre el momento en el que separaron sus caminos y admite que se equivocó al comunicar a un periodista en Budapest que no iba a seguir viajando con Rafa Nadal a los torneos, explicado que primero se lo tendría que haber dicho a Rafa.

"Yo lo dije en la entrevista que me hacen en el documental, pero no creo que salga. Yo dije que no hubiera dejado nunca a mi sobrino si hubiera creído que yo le perjudicaba. Entendí que mi aportación no era necesaria y por eso lo dejé. Además, yo cometí un error: estaba dando un curso de entrenador en Budapest y a mí, en un momento dado, un periodista me pregunta de la Academia y yo dije: 'El año que viene voy a estar más involucrado en la Academia porque el año que viene ya no voy a viajar con Rafael'. Pensando que esa noticia solo saldría en Budapest y, cuando llegue a Manacor, vi que salía en las portadas... Al final, hoy en día no puedes decir nada... Yo nunca había hecho esto. Lo primero es que se lo tendría que haber comunicado a él. Pensaba decírselo cuando llegue por allí, faltaba todo un año", apunta Toni Nadal.

"Él ya se había enterado (cuando llegó a Manacor) y le dije: 'Lo siento'. Yo no lo hice con ninguna mala intención. El error que cometo es no habérselo dicho antes a él", reconoce Toni Nadal.

Por último, Toni Nadal explica que preparó a Rafa "para que fuera un tipo duro" y que nunc lo haría "con nadie por el que no sienta una gran estima o un gran aprecio".

"En la etapa de formación yo aporté, le preparé para que fuera un tipo duro. No puedes educar un carácter fuerte solo con palabras agradecidas, es imposible. Yo creía que esto le iba a ayudar en el futuro. Nunca sería exigente con nadie por el que no sienta una gran estima o un gran aprecio", concluye Toni Nadal.