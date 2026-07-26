Luis De la Fuente visita a los afectados por los incendios: "Toda España está pendiente de ellos"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha visitado este domingo a las familias afectadas por los incendios en el Polideportivo La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), donde ha trasladado su apoyo a los vecinos evacuados. "Es una obligación y un orgullo estar aquí", ha afirmado el técnico, que ha asegurado que su objetivo es acompañar a quienes atraviesan estos momentos tan difíciles.

De la Fuente, campeón del mundo con España el pasado 19 de julio, ha explicado que todos tienen el deber de mostrar cercanía con los afectados. "Es una obligación ayudar y animarles en estos trágicos momentos. Intentamos hacerles felices, aunque solo sea durante unas horas", ha señalado.

El seleccionador también ha querido lanzar un mensaje de apoyo a las personas evacuadas. "Toda España está pendiente de ellos, tienen el respaldo de todo el país, el mismo que nosotros sentimos cuando jugamos al fútbol", ha destacado.

Además, ha puesto en valor la iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol, que ha ofrecido la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a familias vulnerables desalojadas por los incendios.

Actualmente, más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas por los incendios declarados en distintas zonas de España. La mayoría se concentran en Madrid y Ávila, mientras que otras 16.000 personas han sido desalojadas en la provincia de Castellón. La situación sigue siendo especialmente crítica en el centro del país, donde continúa desplegado un amplio operativo de emergencia.

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