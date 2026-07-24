Nando Díaz y el corte de pelo que desató la 'Ferranmanía' "Le he seguido a todos lados"

Nando Díaz lleva más de 15 años cortando el pelo a futbolistas. Entre ellos destaca Ferran Torres, con quien ya tiene una relación de amistad. "Hice una pequeña amistad con él y le he seguido a todos lados. Donde él ha jugado, he ido tras él", confiesa el peluquero. Desde entonces ha sido el hombre de confianza del jugador del FC Barcelona, hasta el punto de cruzar el Atlántico para cortarle el pelo durante el Mundial.

"Llegar a la final, meter un gol y que España gane el Mundial es el punto extra que necesitaba"

La 'ferranmanía' desatada durante el Mundial empezó por su cambio de look, un corte más clásico, con el pelo más largo tipo 'old money', que ha causado furor en las redes sociales. Pero, en el proceso de llegar hasta el día de hoy, Ferran ha tenido que aguantar críticas por su juego, ya que le costaba encontrar puerta. "¡Es el pelo! ¡Que vuelva a su pelo habitual!", comentaban los usuarios en las redes.

"Llegar a la final, meter un gol y que España gane el Mundial es el punto extra que necesitaba", explica Nando. Ferran necesitaba reencontrarse con el gol y no hay un escenario mejor que la final de la Copa del Mundo. Muchos conocidos de Nando dicen que es el talismán de Ferran y del equipo. "Talismán no, las estrellas son totalmente ellos. Ellos son los que han ganado la Copa del Mundo. Pero sí es verdad que algunos medios o amigos decían: 'Tío, cada vez que vas con la selección, ganan'", reconoce el peluquero.

Iba a cortar a 4 jugadores y finalmente fueron 13

Para los futbolistas es muy importante ir al peluquero antes de los partidos. Durante el Mundial llaman a sus peluqueros, que viajan desde España para ponerlos a punto antes de los encuentros. Primero, el futbolista solicita al peluquero, la RFEF acondiciona una sala en la concentración y ahí los futbolistas se apuntan para que les corten el pelo. "Yo sabía antes de viajar que iba a cortar a cuatro jugadores y finalmente fueron trece", explica Nando, que vio cómo el número de clientes aumentó considerablemente.

De Estados Unidos se trajo la camiseta blanca de Ferran, pero también volvió con un detalle muy especial para él. "Tener la capa con la que corté a los jugadores firmada es como si fuese una camiseta, pero al final para un peluquero es algo de mucho valor", confiesa el valenciano. Un recuerdo para toda la vida que guardará para siempre en su peluquería.

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