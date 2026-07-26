VÍDEO: El Papa pide por las personas afectadas por los devastadores incendios en España y Francia

El Papa León XIV está de vacaciones en el palacio de Castelgandolfo, antes de volver a su actividad habitual en el Vaticano, el próximo 27 de julio. El Santo Padre ha querido expresar su cercanía por los "devastadores incendios" que están afectando estos días varias localidades de España y Francia.

El Pontífice, al mismo tiempo, ha pedido una oración por los efectivos de emergencia que están luchando contra las llamas.

"Frente a los devastadores incendios que en estos días han afectado varias localidades de Francia y de España, manifiesto mi cercanía e invito a todos a rezar por las personas afectadas y por el trabajo de los servicios de emergencia", ha afirmado León XIV.

Además, el papa también se ha acordado de los pueblos que "sufren a causa de la guerra", y ha indicado "que el señor pueda tocar los corazones e iluminar la mente de los responsables para que pronto se alcance la reconciliación y la paz".

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