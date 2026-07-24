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Muere un trabajador de 54 años en las obras del Camp Nou tras sufrir un accidente laboral

El operario falleció después de recibir un golpe mientras trabajaba en la remodelación del estadio del FC Barcelona. Es el primer accidente laboral mortal desde el inicio de las obras.

Fotografía de archivo de las obras en el Spotify Camp Nou

Fotografía de archivo de las obras en el Spotify Camp Nou Efe

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Un trabajador de 54 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente laboral en las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, según han informado los Mossos d'Esquadra.

El accidente se produjo durante la tarde, mientras el operario desarrollaba su trabajo en el recinto donde el FC Barcelona lleva a cabo la profunda transformación de su estadio.

Aviso a media tarde

Según ha explicado la policía catalana en un comunicado, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente hacia las 15:30 horas. Por causas que se investigan, el trabajador recibió un golpe que le provocó la muerte.

Al lugar de los hechos se han trasladado dotaciones policiales de la comisaría de Les Corts, de la Unidad de Investigación y del Sistema de Emergencias Médicas que no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Primer accidente mortal en la remodelación

Se trata del primer accidente laboral mortal registrado desde que comenzaron las obras de remodelación integral del Camp Nou, uno de los proyectos de construcción más importantes que se desarrollan actualmente en España.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Las autoridades han abierto la correspondiente investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del suceso.

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