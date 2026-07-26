Registrado un terremoto de magnitud 3,6 en Granada

Susto tremendo el acontecido en el comienzo de esta tarde en Granada, tras la aparición de un terremoto de magnitud 3,6 cuyo epicentro fue en Armilla.

El seísmo se sintió en Granada capital y en otros municipios de la provincia sin que haya causado daños personales ni materiales. La hora del terremoto como indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN) fue a las 15:39h. Su superficialidad (cero kilómetros) ha propiciado que sea sentido por la población.

Inicialmente el instituto había fijado el epicentro del seísmo en Ogíjares con una magnitud de 3,7, pero finalmente fue de 3,6 y localizado en Armilla, un pueblo muy cercano a la capital.

Temblor en muchos municipios

El centro coordinador de emergencias 112 ha indicado que no hay constancia de daños personales ni materiales. A las 15:42 horas recibió la primera de un total de 44 llamadas de particulares alertando de que habían notado un temblor. Todas las llamadas gestionadas se han recibido desde la provincia de Granada, en concreto desde los municipios de Granada capital, Monachil, Huétor-Vega, Maracena, Alhedín, Ogíjares, Cúllar Vega, Vegas del Genil, La Zubia y Armilla, según el 112.

Minutos después, a las 15:46 horas, se ha registrado, también con epicentro en Armilla, una réplica a seis kilómetros de profundidad aunque de menor magnitud (1,7). Y a las 16:11 horas, un nuevo seísmo superficial de magnitud 2 y epicentro en Alhendín ha sido sentido por la población.

No son los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos.

Recomendaciones de la EMA

En caso de terremoto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones y pautas de autoprotección para evitar daños. De forma preventiva, es aconsejable tener en casa un botiquín de primeros auxilios y ensayar con la familia cómo actuar en caso de temblor, además de conocer dónde están y cómo se desconectan las llaves de la luz, el agua y el gas.

Durante el temblor, es aconsejable quedarse dentro del edificio si se ha sentido en el interior, preferiblemente bajo la protección de estructuras fuertes como una mesa, un cama, el dintel de una puerta o un rincón, entre otras recomendaciones.

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